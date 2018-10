Challengetourfinalen: Där öden avgörs

2016 gjorde fransmannen Romain Langasque succé i US Masters.

Som 21-årig amatör slutade han på 37:e plats.

Han blev proffs direkt efteråt men har än i dag fortfarande inte lyckats etablera sig på Europatouren.

Hans är ett av många öden som avgörs i Ras Al Khaimah på lördag.

Inte direkt storpublik i Ras Al Khaimah. Här slår min spelpartner i årets Pro Am, Marcel Schneider, ut på hål 16. Foto: Martin Hardenberger

För den som inte själv har spelat tävlingsgolf är det svårt att greppa.

Skillnaden mellan succé och katastrof är mikroskopisk.

Jag har exempelvis två år i följd bevittnat Jens Dantorp sluta som nummer 16 på Challengetourens ranking – en ranking som baseras resultat från ett helt år.

Båda gångerna var han ett slag ifrån att nå 15:e-platsen som hade garanterat en plats på Europatouren efterkommande säsong.

I fjol fixade Dantorp äntligen sin plats och i år kom han sedan tvåa i Scottish Open och fick därmed också spela British Open veckan därpå.

Samma kille, om än med lite mer erfarenhet, i två helt olika världar.

Att spela på Challengetouren är inte glamouröst.

Radar du inte upp topp-placeringar eller har en sponsor som stöttar dig med feta cash går du back ekonomiskt.

Utläggen på en säsong är i runda slängar 500 000 kronor, och både du och jag inser ju vilken typ av golf du då måste prestera när en placering precis på rätt sida kvalgränsen i bland inte ens ger 5 000 spänn.

Med detta sagt är pressen denna vecka på Al Hamra Golf Club i Ras Al Khaimah extrem.

En plats på Europatouren ger inte bara fetare checkar, det ger också en helt ny förhandlingssituation när det kommer till sponsorer.

På Europatouren syns de både för publik och i tv.

På Challengetouren knappt för närmast sörjande.

Två olika liv.

Det kan hänga på en putt.

Ett slag.

Mindre än ett år efter att han spelade Challengetourfinalen spelade Jens Dantorp British Open.Foto: Martin Hardenberger

För två år sedan fick jag möjligheten att se Challengetourfinalen på plats i Oman. Ett par dagar innan deltog jag i Pro Am-tävlingen och parades ihop med Romain Langasque.

Några månader tidigare hade jag sett honom på Augusta National och detta var också året då han var bland de 15 lyckliga som säkrade kortet på Europatouren 2017.

Det gick dock inte så bra som den unge fransmannen hoppats på Europatouren det året och nu är han tillbaka i samma ödesavgörande tävling.

Han ligger inför finaltävlingen 25:a på rankingen och behöver sannolikt vinna för att inte tvingas kämpa på samma nivå, med samma tuffa liv, ytterligare ett år.

Så små är skillnaderna mellan succé och katastrof.

Golf inte som att lära sig cykla.

Har du en gång lärt dig cykla så kan du cykla.

Men bara för att du gång spelat bra golf så betyder inte det att du alltid kommer att göra det.

Det är förbjudet att slå av på takten.

Fem svenskar är denna vecka på plats i emiratet längs Persiska viken. De hoppas alla byta ut slitet på CT mot glamouren på ET.

Sebastian Söderberg ligger femma på rankingen och har redan säkrat vad han så klart hoppas är en one way ticket till Glamour City.

För hans del känns det säkert ganska bra att saken redan är biff, för dagen innan tävlingen drabbades han av matförgiftning och vi sätter väl därför ett litet frågetecken för vad han kan åstadkomma denna vecka.

De fyra andra – Oscar Lengdén (20:a på rankingen), Anton Karlsson (26), Niklas Lemke (37) och Simon Forsström (43) – behöver sannolikt vinna eller komma ensam tvåa för att ta klivet upp till Europatouren.

Håll tummarna för dem, för det här är fyra riktigt trevliga killar som under flera år lagt ned sin själ in sitt spel.

De drömmer alla om följa med Söderberg.

Men oddsen är emot dem och marginalerna är små.

Går det inte vägen blir det som att lära sig cykla. Igen.

Tävlingen spelas onsdag till lördag.

