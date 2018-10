Berättelsen om Anthony Kim – golfens Lord Voldemort

Han var Tiger Woods givne arvinge – och en av de stora stjärnorna i USA:s Ryder Cup-lag 2008.

I dag ställer sig idrottsvärlden frågan: Vad hände med Anthony Kim?

Det här är berättelsen om hur pengarna, lyxlivet och skadorna berövade golfen på en av spelets största stjärnor.

– Han bara försvann, klart han måste vara besviken över sin karriär, säger svenske Ryder Cup-hjälten Robert Karlsson.

Ryktena om hans stjärnglans är många. Men sällan bekräftas historierna. Det sägs att han ibland ses på exklusiva baren So & So’s i Dallas där hans föredragna drink ska vara tequilan Patron.

Straight on the rocks.

Enligt uppgift tillbringar han också tid i ett penthouse på Ritz-Carlton i samma stad. Där spelar han kort om extrema summor pengar. Han ska också ha setts av paparazzifotografer på stränder i Santa Barbara och Belize med en rad olika fotomodeller som samtliga påståtts vara hans flickvänner.

Men det som är mest slående är att Anthony Kim inte peggat upp i en PGA-tourtävling på över fyra år. Detta efter att han 2007 slagit igenom och blivit en av tourens största stjärnor.

– Han var jäkligt bra, men levde ganska hårt. Han hängde mycket med kändisar, festade och gjorde av med mycket pengar, och det verkade som att han gjorde det väldigt mycket för att vara cool, berättar Robert Karlsson.

– Det gick till och med rykten om att han flög till privatjet till Vegas mellan tävlingarna, plockade upp vänner längs med vägen, och spelade sedan för stora pengar.

Golfens Lord Voldemort

Kim är i dag fortfarande bara 33 år, men trots det undrar spelarna på touren om de någonsin kommer se skymten av honom igen.

– Vi brukade sms:a, men nu har jag inte hört ifrån honom på flera år, säger Phil Mickelson till Golf.com.

I vissa kretsar beskrivs Anthony Kim till och med som golfens egen Voldemort, han med namnet man inte får säga.

Anthony Kim bröt igenom på touren 2007 och debuterade 2008 i Ryder Cup på Valhalla. Det året skickades han ut först i söndagens singlar.

– Han ledde vårt lag. Han var passionerad och hans entusiasm smittade av sig. Han ville gå ut och spöa skiten ur sin motståndare, sa kapten Paul Azinger.

Och det var precis vad Kim gjorde. Han slog självaste Sergio Garcia med utklassningssiffrorna 5&4.

– Den Anthony Kim vi hade 2008 var väldigt imponerande. Han var inte rädd för något eller någon, han hade allt, säger Phil Mickelson.

I den första matchen för veckan spelade Kim och Mickelson tillsammans mot Robert Karlsson och Pádraig Harrington.

– Kim var lite som vår Ian Poulter eller Patrick Reed, en bulldozer du helst sätter först eller sist

– Vi ledde inför det tolfte hålet, men missade där och tack vare en magisk räddning inne från skogen lyckades de vinna hålet. Vi gav lillfingret och de tog hela handen. Frågan är vad som hänt om vi inte gjort det.

Mickelson och Kim under Ryder Cup.Foto: AP

Kim och Mickelson vann matchen och Kim blev en av de stora förgrundsfigurerna när USA tog hem hela Ryder Cup.

Det fina spelet ledde Kim till två segrar på touren det året och han slutade sexa på tourens penningliga efter att ha tjänat in närmre 50 miljoner kronor.

2009 gjorde han elva birdies för att skjuta en 65-runda i US Masters och året efter var han en hårsmån från att vinna tävlingen efter att ha gjort birdie, birdie, birdie, eagle, birdie under de sista nio hålen. Kim slutade trea, fyra slag efter just Mickelson.

Hemligheten: ”Skulle bli galen”

Men det var också här bekymren började. En månad efter Masters opererade Kim en tumme som besvärat honom och efter det hade han svårt att återfinna formen.

Han lyckades bara komma bland de tio främsta en enda gång under 2011 och nu duggade skadorna allt tätare. Kim plågades av reumatisk verk i handleden, något som ska ha kommit efter att han kompenserat för den skadade tummen.

Det var dock först i maj 2012 som det värsta bakslaget skulle komma. Kim slet av hälsenan under ett träningspass på en strand i San Diego. I juni samma år opererades Kim. Det var på väg utför.

Vad som kanske är än mer uppseendeväckande än skadan i sig är att varken Kim eller någon från hans agentfirma IMG vill kommentera vare sig gällande exakt vad som hände den där dagen i San Diego eller till vilken grad han återhämtat sig.

Det har varit tyst i åratal.

En vän till Kim har pratat med Golf Digest, med krav om att vara anonym.

– Anthony skulle bli helt galen om han fick reda på att jag träffat er, säger vännen och berättar att Kim inte längre är skadad, att han både kan spela golf och gör det bra.

– Det är inte hans hälsa som är problemet.

Monsterförsäkringen

Anledningen till varför Kim inte längre spelar proffsgolf är enligt vännen en försäkringsfråga. Kim har enligt en källa inom IMG en försäkring som skyddar honom mot en karriärhotande skada. Den ska ge honom mer än 100 miljoner skattefria svenska kronor om något sådant inträffar.

Men denna summa ska enligt Kims vän dessutom vara väsentligt högre.

Tar Kim en sving på touren ändras allt. Då kan försäkringsföretaget hävda att det inte är skadan som stoppat Kims karriär och då tvingas Kim förlita sig på att tjäna in pengarna med puttern.

Robert Karlsson.Foto: AP

Med skatter och omkostnader inräknat beräknar Golf Digest att Kim skulle behöva spela in 350 miljoner för att få samma summa i fickan han annars får från försäkringsbolaget – något som motsvarar fyra-fem säsonger med bra spel och sponsringsavtal.

– Touren gör vad de kan för att hålla den här typen av saker hemliga, så är det ofta när något som kan sticka lite i ögonen inträffar. Jag har hört att de bad honom att inte spela.

– Jag hade en sådan försäkring själv, och den baseras på vad man tjänar in under fem år. Han hade ju fem riktigt bra år av sin karriär, så det är inte omöjligt. Samtidigt är det bara spekulationer. Oavsett så är det ju ett tråkigt öde.

Hur tror du han summerar sin karriär?

– Det är klart att han måste vara besviken. Han hade potential att bli en av de bästa, sen försvann han helt.

Blev ”tourens badboy”

Kims minst sagt komplicerade relation till golfen började tidigt. Han växte upp som ensambarn i Koreatown i Los Angeles. Hans föräldrar var första generationens invandrare och inte olikt Tiger Woods pappa Earl hade Anthonys far Paul Kim ett stort intresse för spelet golf och hade stora visioner för sin son.

– Det var ganska brutalt hur han pressade mig, men jag blev bättre, sa Kim i en intervju med Golf Digest så tidigt som 2010.

Bland annat ska pappan ha tagit en av de troféer Anthony vunnit och kastat i soporna för att sonens scorer varit för dåliga.

I familjen hade man ytterligare ett problem. Det fanns inte tillräckligt med banor i downtown Los Angeles. De flyttade därför Anthony till La Quinta, drygt 20 mil därifrån, där Anthony redan som 16-åring fick klara sig på egen hand.

Närheten till många bra banor gynnade Anthonys utveckling. Så småningom spelade han till sig en fullt scholarship på väl ansedda University of Oklahoma.

Foto: Scanpix

Efter några år i Oklahoma där Kim inte bara gjorde sig känd för sin fina golf utan även som både partyprisse och tjejtjusare blev han proffs 2006.

Det blev succé direkt när Kim slutade tvåa i Texas Open och kammade hem nästan tre miljoner kronor i sin första tävling.

– Det var det sämsta som kunde hända mig, säger Kim i Digest-intervjun från 2010.

Framgången kom för lätt och Kim tillbringade allt mer tid på nattklubbar i stället för på drivingrangen. Han fick ett rykte som ”tourens badboy”.

Den stora skandalen

Redan före hans mystiska försvinnande från världsscenen viskades det mycket om Anthony Kim.

I ett försök att putsa till ryktet kallade Kim till ett lagmöte dit han bjöd in sin caddie, agenten från IMG och några nära vänner. Samtliga flögs i privatjet till lyxiga skidorten Aspen i Colorado.

De enades om att kim skulle träna hårdare, strama åt sitt sociala liv och minska festandet.

Det började bra. Han vann Houston Open 2010 och slutade veckan efter trea i US Masters.

Efteråt talade han om för världen att han ”mognat”.

Men det var bara ett spel för galleriet.

I oktober samma år besökte Kim en nattklubb i Las Vegas tillsammans med 24 vänner.

Sällskapet köpte totalt in 115 flaskor sprit och dj:n som såg det hela var i extas.

”Anthony Kim är ett djur… 115 flaskor alkohol och en Dom Perignon för 250 000 kronor ovanpå det som han duschade publikhavet med”, skrev dj:n i en tweet som snappades upp av många av världens medier.

Skandalen var ett faktum.

Kim drog sig ur den veckans tävling och hänvisade till problem med tummen.

”Bara jag som vet”

När Kim efter incidenten fick att svårare på golfbanan visade medier och fans allt mindre sympati.

2012 missade han fyra kvalgränser, diskvalificerades en gång och drog sig ur vid tre tillfällen.

Alla hade sin egen teori om superstjärnans ras och för AP ventilerade han själv frustrationen.

– Folk frågar sig vad som händer med mig och säger att jag inte bryr mig om golfen längre. Alla tror sig veta varför jag inte spelar bra. Men faktum är att det bara är jag som vet.

– Jag behöver slå bollar och träna mer. Men desto fler bollar jag slår desto mer skadar jag mig.

Bara veckor senare slet han av hälsenan och försvann från världsscenen.

