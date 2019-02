Enligt sägnen lämnades lille Matts som nyfödd på trappan till det stora godset Toftaholm i Vittaryd. Föräldrarna, okända för eftervärlden, klarade sannolikt inte av försörjningen, det var tuffa tider i slutet av 1800-talet.

På godset förbarmade man sig över gossebarnets öde och tog honom till sig. Matts växte upp och kom att arbeta som dräng. Han utmärkte sig genom sin pliktkänsla.

– Det som jag har förstått om honom är att han har beskrivits som en hårt arbetande, noggrann dräng. Han jobbade dygnet om när det behövdes, säger Pelle Hjortblad som äger Toftaholms herrgård sedan tre år tillbaka.

Drängen Matts var i samma ålder som dottern till greven som ägde godset.

De båda unga blev goda vänner och efter hand växte känslorna mellan dem fram och de blev hopplöst passionerat förälskade.

I trolska omgivningar tronar herrgården, som plötsligt utsetts till ett av världens läskigaste hotell. Foto: Toftaholms herrgård

Greven tillät inte deras förhållande

Men deras förhållande hade redan från början ytterst små chanser att klara sig. Dottern på godset förväntades hitta en man, jämlik henne själv i fråga om status.

– Då var det inte möjligt att gifta sig med en man vars föräldrar man inte hade koll på, helt omöjligt. Det spelade ingen roll hur kära de var, greven tillät inte deras förhållande, säger Pelle Hjortblad.

Bröllopet blev början till slutet för drängen

Beskedet knäckte den unge drängen och bröllopsplanerna mellan hans älskade och hennes tillblivne make blev början till slutet för den föräldralöse drängen .

– Bröllopet stod på godset och Matts, plikttrogen och hårt arbetande som han var, jobbade dag och natt inför festen, säger Pelle Hjortblad.

Arbetet var förstås påfrestande för Matts. Inte bara i fysisk bemärkelse.

Där hängde han sig och det sägs att han är kvar där än i dag

När bröllopsvalsen klingat ut och gästerna fortsatte fira giftermålet med glatt humör genom natten gick den djupt olycklige Matts, enligt sägnen, till det som i dag är rum 324 på Toftaholms herrgård.

– Där hängde han sig och det sägs att han är kvar där än i dag, säger Pelle Hjortblad.

Det var här, i det som numera är rum 324, som drängen Matts enligt sägnen hängde sig efter att ha förberett bröllopet mellan hans högt älskade och hennes tillblivne. Foto: Privat

Myten om Matts har spridit sig genom åren och lever kvar. För en del är Matts i allra högsta grad närvarande. Berättelsen är spridd även utomlands.

Läskigaste hotellet

Faktum är att sägnen om Matts är så välkänd att herrgården i det mörkaste Småland nu har utsetts till ett av de tio läskigaste hotellen i världen där man kan bo .

Bakom utmärkelsen står tidningen Café.

Pelle Hjortblad tycker att det är lite roligt, trots de tragiska omständigheterna. Myten tillför lite extra spänning och uppmärksamhet.

– Det händer att vi får besökare som kommer enbart för detta, man tycker att det är lite upphetsande. Men även motsatsen inträffar, att det kommer gäster som har läst om det på nätet och absolut inte vill bo i det rummet. Det är ingen stor sak, man får hitta ett annat rum bara.

Bland de anställda på herrgården är meningarna om Matts och hans öde delade.

Matts pekas ut för stök

Pelle Hjortblad hör inte till de som tror allra mest på storyn.

– Personalen brukar säga att jag måste tro på det, men nej. Jag är inte övertygad, men andra är det.

– Om det är något som smäller till sent på natten, någon dörr som slår igen och slamrar utan att någon syns till är det lätt att peka på Matts. Jag går gärna in i den byggnaden sent en natt i bistraste och mörkaste vintern, skrattar Pelle Hjortblad som lovar att alla kan sova tryggt.

Var Matts egentligen kom från vet man inte. Men i trakterna av Vittaryd lever berättelsen om honom kvar. Och i skogen finns Mattsstenen.

– Det är där hans sägs vara begravd.

