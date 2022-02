Exklusiviteten har gjort Falsterbonäset strax söder om Malmö till kändisars och den rika adelns sommarparadis.

Falsterbo är tillsammans med grannorten Skanör den sista utposten mot havet och semesterfirare vallfärdar hit varje sommar för att sola och bada i det klarblå vattnet.

Men i februari är det stilla i Falsterbos tallskog. Mellan sanddynerna promenerar enstaka hundägare med sina favoriter. Emellanåt kommer en joggare springande. Hundra meter bort ligger havet, det hörs hur vågorna sakta slår in mot den vita sandstranden.

Om några år kommer det på den här platsen ligga en stor spaanläggning med 153 hotellrum, restauranger och konferensfaciliteter. Det är hotellmagnaten Petter Stordalens kedja Nordic Hotels & Resorts som ska driva anläggningen. Tanken är att han ska skapa ”ett svenskt Hamptons” i den skånska orten.

– Under 1900-talet var det här platsen där kungligheter, jetset och internationella kändisar som Beatles sökte lugn och ro. Nu är det dags att väcka den här anrika badorten igen och ge den tillbaka sin forna glans, sa Petter Stordalen när projektet presenterades under tisdagen.

Tillsammans med fastighetsägaren Skanör Falsterbo Strandbad AB har Nordic Hotels & Resorts vunnit Vellinge kommuns markanvisning för byggandet. I kommunledningen jublar man.

– Vi har höga förhoppningar och ser en året runt-destination i Falsterbo som ökar vår attraktivitet och skapar många nya jobb, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

Petter Stordalens Nordic Hotels & Resorts ska driva spa-anläggningen. Foto: JENS CHRISTIAN Spa-anläggningen kommer ha 153 hotellrum, restauranger och konferensfaciliteter Foto: Pressbild Projektet går nu in i en fas där en detaljplan ska tas fram tillsammans med Vellinge kommun. Ambitionen är byggstart av hotellet inom 5-6 år. Foto: Pressbild

”Det blev alldeles fantastiskt”

Platsen är anrik. Dansstället Falsterbo Strandbad låg här i 105 år innan det brann upp i maj 2006. Branden misstänktes vara anlagd, bland annat eftersom en bensindunk hittades i närheten.

Det nerbrunna danspalatset ersattes efter mycket om och men med en ny byggnad, men det blev aldrig någon fart på dansverksamheten. 2016 tänkte politikerna om och placerade ett Naturum i byggnaden.

Anläggningen, som också inrymde en konsthall, lockade mellan 50 och 60 000 besökare om året och marknadsfördes av kommunen som en utgångspunkt för att upptäcka den fascinerande naturmiljön på Falsterbonäset.

Mikael Kristersson är naturvårdare och ornitolog. Han var en av de som länge kämpade för att få ett Naturum i Falsterbo.

– Vi trodde mycket på det och det utvecklades och blev alldeles fantastiskt och hade potential att bli ännu bättre, säger han när han möter upp bredvid den ståtliga byggnaden som gömmer sig inne bland tallarna.

På platsen hölls Falsterbo Bird Show varje år som lockade besökare från hela världen. Falsterbonäset är bland de bästa platserna i Europa för den som vill spana på flyttfåglar.

Mikael Kristersson, naturvårdare och ornitolog, kämpade länge för Naturum. Foto: JENS CHRISTIAN

80 procent röstade ja

Men i september 2020 kom ett dråpslag för alla inblandade. Vellingemoderaterna, som styr kommunen, ville avveckla Naturum och konsthallen till förmån för en konferens- och eventanläggning.

– Min åsikt är att det är åt helvete, väldigt tråkigt. Vi är helt tagna, sa Mikael Kristersson då.

Falsterbonäsets Naturvårdsförening överlämnade senare på året 3 700 namnunderskrifter till kommunledningen i Vellinge.

Kravet var att kommunen skulle hålla en folkomröstning om att Naturum och konsthallen skulle vara kvar i kommunal regi på Falsterbo strandbad. Folkomröstningen blev av och slutade med att 80 procent röstade ja. Men valdeltagandet var lågt, bara 28 procent av de röstberättigade tog sig till valurnorna.

Omröstningen var bara rådgivande. I kommunledningen menade man att resultatet var svårtolkat i och med det låga valdeltagandet. Så det blev ingen fortsättning för Naturum.

– Resultatet föranleder som jag ser det inte någon åtgärd på Strandbaden. Men de senaste månadernas debatt har visat att det finns stort engagemang för naturen, det måste vi ta tillvara på ett bra sätt, oavsett hur vi går framåt, sa Carina Wutzler till Sydsvenskan efter omröstningen.

När beskedet kom om Petter Stordalens spa-anläggning under tisdagen var det spiken i Naturums kista.

Mikael Kristersson är i första hand inte emot spa-anläggningen. Det är hur naturen prioriteras bort som han vänder sig mot.

– Det är klart att det är många som tycker det kan vara härligt att kunna komma hit och få massage och ta ett glas champagne, men det är naturen som är det stora här nere. Det har gjorts undersökningar som visat att 8 av 10 som flyttat hit gjort det på grund av naturen. Och nu bygger man bort naturen.

Vid ett bord sitter Ann Jonson, Klas Jonson, Ann-Britt Lenander och Bertil-Robert Lenander och diskuterar den nya anläggningen i Falsterbo. Foto: JENS CHRISTIAN

”Många kommer omfamna det”

Byggnaden som Naturum tidigare låg i kommer ingå i den nya anläggningen. Enligt ett pressmeddelande ska den vara ”hjärtat för mat, spa och möten”.

Vid ett bord utanför sitter ett gäng och fikar efter en promenad. Deras tre hundar kommer fram och hälsar glatt.

Sällskapet har diskuterat nyheten om Petter Stordalens nya anläggning på platsen. Det råder lite delade meningar.

– Jag känner en viss rädsla att vi inte kan gå här i naturen som vi gör nu. Det blir lite mer kommersiellt, säger Ann-Britt Lenander.

Mittemot sitter Klas Jonson, han är mer positiv.

– Jag tror att det på sikt kommer bli bra. Jag vet att det har varit många protester och har väl inte lagt sig helt och hållet. Men när det väl står här tror jag att många kommer omfamna det.

Alla i sällskapet har bott i området länge och sett hur Falsterbo förändrats genom åren. Mycket har blivit bra, men annat har gått mindre bra.

– Det här är ett jätteprojekt och det är frågan hur det kommer landa. Om man ska vara lite negativ så är det många som har misslyckats med liknande saker här genom åren, Bertil-Robert Lenander samtidigt som han klappar sin stora mörkbruna hund.

Projektet går nu in i en fas där en detaljplan ska tas fram tillsammans med Vellinge kommun. Ambitionen är byggstart av hotellet först inom 5-6 år.

Ann Jonson tror att det kommer gå bra när det väl är klart.

– Jag tror det blir jättebra, framför allt tack vare Falsterbo Horse show som avgörs här varje sommar, det kommer vara full beläggning under den tiden. Under sommaren är det knökafullt med folk. Och om folk under resten av året kan åka ner hit och få lite njutning av havet och äta gott och bo fint så är det väl bara trevligt?

