Spelet bakom: Så stängde skolorna

Helsingborg är den kommun som har drabbats värst av coronasmitta i Skåne. Under förrförra veckan hade Helsingborg 876 nya fall per 100 000 invånare, vilket är betydligt högre än övriga Skånes i snitt 526 nya fall per 100 000 invånare.

– Vi har ett fortsatt mycket allvarligt läge. Förra veckan hade vi den näst högsta smittspridningen i Sverige, konstaterade Palle Lundberg, stadsdirektör, på en pressträff under måndagen.

Dagen innan, i söndags, fattade utbildningsdirektör Tony Mufic beslut om att stadens elever i årskurs sju till nio ska undervisas på distans den 15-18 december – enligt kommunens hemsida efter att ”Smittskydd Skåne bedömt att detta är en lämplig åtgärd för att minska smittspridningen av covid-19”.

– Det är bra att det kom nu men det kunde ha kommit för några veckor sedan. Det är inte en dag för tidigt, säger en förälder som själv har barn på en coronadrabbad skola i Helsingborg.

– Ingen verkar riktigt ha tagit tag i det. Det är som att skolorna har väntat på besked från smittskydd och tvärtom. Varför har inget gjorts tidigare? Vem är det som inte har gjort sitt jobb?

Föräldern som Kvällsposten har pratat med har själv barn på en skola där det enligt uppgifter som föräldern fått från skolledningen minst är ett 40-tal smittade elever och en handfull lärare.

– Det känns som att man har haft riktlinjer för gymnasiet men för grundskolor har smittan fått gå runt hejdlöst så länge det har funnits lärare på plats.

Kommunledningen tog kontakt

Förra måndagen klargjorde Helsingborgs kommun att man var redo att gå över till distansundervisning för grundskolorna om smittskydd i Skåne rekommenderade åtgärden.

Några dagar senare, på fredagen, rekommenderade smittskydd Skåne alla grundskolor i Skåne att tidigarelägga jullovet från tisdagen den 22 december till fredagen den 18 december.

Däremot fick Helsingborg inte någon annan rekommendation trots den mer allvarliga smittspridningen i kommunen.

Kvällsposten kan berätta att det i stället var kommunledningen som tog kontakt med smittskydd Skåne för att tidigarelägga stängning av högstadieskolorna.

– Vi tog kontakt och frågade om det inte vore bra och då svarade smittskydd att det var en bra åtgärd givet smittläget. Sedan fattade utbildningsdirektören formellt sett beslutet, bekräftar Peter Danielsson, (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Hur fungerar relationen mellan kommunen och smittskydd Skåne – är det inte deras uppgift att föreslå åtgärder för att begränsa smittspridningen?

– Det har jag svårt att bedöma. Vad jag vet så har relationen fungerat väl men de har mycket att göra.

Smittskydd: ”Stort steg”

Marianne Alanko Blomé, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne, berättar att smittskydd har dialog med enskilda skolor som är hårt drabbade och att man gör en bedömning från skola till skola beroende på faktorer som hur många pedagoger är drabbade, hur många elever, hur många årskurser och så vidare. Däremot menar hon att det krävs ganska mycket för att motivera att en hel kommun ska stänga högstadieskolorna en vecka tidigare.

– Smittan är hög på flera ställen i Skåne. Det är ett stort steg för att vi ska rekommendera att en enskild kommun stänger alla grundskolorna.

– Strävan har hela tiden varit att grundskolorna ska hållas öppna för att vinsterna är så otroligt viktiga för eleverna. Det handlar om skolplikt och stabilitet. Det är ett helt annat läge för gymnasieelever, som kan ta till sig distansundervisning och ändrade läsårstider på ett annat sätt.

Men när Helsingborgs kommunledig föreslog åtgärden för er ska de ändå ha fått som svar att det var en bra idé givet smittläget...?

– Ja, även om vi endast rekommenderat en förkortning av terminen. Vi hoppas att åtgärderna har effekt på smittspridningen, men det förutsätter givetvis att man följer riktlinjerna och exempelvis firar julen och ledigheten inom en liten krets.

LÄS MER: Skåne går längre än nya nationella råden

Se mer: Därför kan coronatestet ge fel resultat