Specialhundar söker efter landslagsstjärna

Det var på onsdagen den 4 oktober, som den colombianska landslagshunden Leela försvann i skogen i Uddarp, i närheten av Skepparlövs golfklubb.

Sedan dess har sökarbetet varit intensivt, och nyheten om den försvunna tiken har nått hela världen.

– Det ringer press från hela världen, en colombiansk tv-kanal har ringt upp och det hela blev så mycket att vi fick tillsätta en presskontakt från Svenska Agilityklubben, säger Ella Ekenberg, kommunens projektledare för agility-VM.

Leela, som skulle deltagit i VM i agility, har fortfarande inte hittats.

Leela blev rädd under en promenad, och sprang bort. Foto: Privat

Id-hundar söker efter Leela

Många har engagerat sig i arbetet för att hitta Leela, och under fredagskvällen kom det in tips om att hon synts till vid området runt golfklubben - där hennes ägare bor under deras Sverigevistelse.

– Det har tagits fotografier som har bekräftat att det är Leela på bilderna, så nu har vi kunnat ringa in ett sju kvadratkilometer stort område där vi tror hon befinner sig, säger Joakim Persson.

För att hålla kvar Leela i området så är tre id-hundar, tillsammans med två hundförare ute och söker. Id-hundarna är specialtränade för att leta efter bortsprungna husdjur.

Stort engagemang

Joakim Persson träffade Leelas ägare senast i onsdags, som då var väldigt upprörda.

– De bröt ihop direkt, och det kan man förstå. Vi är väldigt många som är engagerade i det här och som kämpar för att hitta Leela, berättar han.

Arrangörerna är tydliga med att de inte vill att allmänheten ska ge sig ut och söka efter hunden.

– Det är inte bra om det är för många som söker, det kan skrämma bort henne. Det är bättre att man ringer in och berättar observationer, och då kan lämna platsangivelse och tidspunkt, säger Joakim Persson.