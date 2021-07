Så länge stannar den spanska supervärmen

Nu har temperaturmätaren dallrat på 26 grader flera dagar. När detta sker minst tre dagar i rad går SMHI ut med en varning om höga temperaturer i majoriteten av Sveriges varningsdistrikt.

Syftet med meddelandet är att sådan här värme över tid kan ge en ökad påfrestning för främst allt riskgrupper.

– Framförallt är det viktigt för de äldre att dricka mycket, då du löper större risk för att bli uttorkad när du blir äldre.

Nästan 30-grader i hela södra Sverige

Varmluft i samband med ett högtryck ger just nu stigande temperaturer i södra Sverige. Under tisdagseftermiddag och kvällen finns det risk för åska i Kronoborgs län och i norra Skåne. Den högsta temperaturen mättes under måndagen i Småland på 28-29 grader.

– Och varmare kommer det bli. I morgon onsdag kommer det vara övervägande sol och lite molnigt. Varmast kommer det vara över Småland och i Jönköping samt på gränsen mellan Skåne och Blekinge, men inte kusten, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på StormGeo.

Temperaturerna kommer ligga på 30 - 31 grader och det finns risk att det bildas stackmoln på onsdagseftermiddagen med inslag av åska. Torsdagen fortsätter med Medelhavsväder och som mest kan det bli uppåt 32 grader i de inre delarna av Småland.

Det råder spansk värme i stora delar av södra Sverige just nu. Foto: AITOR ITURRIA/SHUTTERSTOCK / AITOR ITURRIA/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

– Hela området i södra Sverige får 28-29 grader.

Men när hettan slår till så är det många som drabbas på olika sätt. Svenskar är inte vana att ha 30 graders värme flera dagar i rad.

– Det är viktigt att ta med dig vattenflaskan ut. Undvik fysisk aktivitet mitt på dagen, om du ska ta en löptur ta den i stället på morgonen, säger Josefine Bergstedt.

Tänk på djuren

Även våra husdjur kan må sämre av värmen. I pandemin har dagens hundägare blivit fler och meteorologen uppmanar att undvika promenader med hund på dagtid.

– Gå inte heller med hunden på asfalt eller på trottoaren, då de blir jättevarma och hundarna bränner sina tassar.

Alger älskar när temperaturen stiger och vid kusten Blekinge och Österlen finns just nu mycket algblomning.

– Alger ska man akta sig för när man simmar, då de innehåller cyanobakterier.

Vissa cyanobakterier bildar gifter som toxiner. Man räknar med att mellan en tredjedel och hälften av blomningar av cyanobakterier är giftiga.

Annars bjuder veckan på badväder, med ovanligt varma badtemperaturer.

– Ytvattnet ligger på 22-23 grader. En sådan värme brukar vi inte ha i havet förrän i slutet av juli, säger Josefine Bergstedt.