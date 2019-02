Sophia kan tvingas flytta 100 mil efter skolans beslut

Livspusslet med en hundra procents anställning, full studietakt för att bli sjuksköterska och en treårig dotter kan vara svårt att få ihop.

Men Sophia Ryno från Vellinge har lyckats lösa det tillsammans med sin man.

Svårare lär det bli till hösten när hon under tolv veckor tvingas flytta upp till Norrland. Anledningen är universitetet i Umeås inte tillåter henne att ha praktikplats på hemmaplan.

Förr fick studenterna söka praktik på valfri ort, för att sen få godkänt av universitetet. Nu tillåts inte det längre, enligt SVT Nyheter Skåne.

– Jag tycker det är dåligt skött av Umeå universitet, jag är väldigt besviken att de ändrar det nu, under tredje terminen. Vi sökte dit på de premisser som fanns då, att man fick söka praktik på sin hemort. Sen går de in och ändrar mitt under utbildningen, säger Sophia Ryno.

Flytta 100 mil

Sophia Ryno har under våren 2019 sin praktik i Skåne och till hösten önskade hon återigen att ha den i syd.

Men universitetet säger nej, även om de lyckas lösa en praktikplats på egen hand. Om Sophia vill fullfölja sin utbildning måste hon därför flytta 100 mil.

– Vi har en treåring, ett hem och ett hus och då ska det bara vara en som sköter det. Det blir svårt. Vi har byggt upp ett liv tillsammans med hämtningar och lämningar, för det första. Sen är det tråkigt att inte få träffa sin familj, säger Sophia.

– Det här ställer stora krav på min man, som får göra allt här nere.

Hoppas universitetet vänder

Nu återstår få alternativ för Sophia Ryno – som fortfarande hoppas att universitet ska vända.

33-åringen funderar på att söka praktikplats i Köpenhamn. På så sätt kan hon ha sin praktik utomlands, och det kan universitet gå med på. Annars tvingas hon hoppa av utbildningen.

– Jag bor i Vellinge och min framtida arbetsplats är tänkt vara i Skåne. Jag har ju min familj och allt här. Jag kommer inte flytta till Umeå i framtiden för att jag råkat få en praktikplats där.

Kan inte ge löften

Kristina Lejon, vicedekan på Umeå universitet, förklarar för SVT Nyheter att det aldrig går att ge några löften om att göra praktikplats på hemorten.

Resursbristen i vården gör att alla regioner inte har möjlighet att ta emot studenter, uppger SVT Nyheter.

– Det går aldrig att ge några löften att man ska göra praktik på hemorten, säger Kristina Lejon.