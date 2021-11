Vintern kommer till Sydsverige under natten mot tisdag, enligt SMHI:s prognos.

– Det kommer snöa under tisdagen, och under förmiddagen kan det snöa på ymnigt och det blir en del trafikproblem i morgontrafiken, framför allt om man inte har vinterdäck på, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på StormGeo.

”Det är halkrisk”

Upp emot fem till tio centimeter snö förväntas falla över Skåne, Halland, Blekinge och Småland. SMHI har gått ut med en gul varning, motsvarande före detta klass 1-varning, från klockan 04.00 till och med 14.00 under tisdagen.

– Det kan påverka lokaltrafiken så som bussar och tåg. Det är halkrisk i samband med det här. Det kan bli hala vägar och risk för dålig sikt, säger Josefine Bergstedt.

ARKIVBILD. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

De största snömängderna förväntas falla över Blekinge, Skåne och stora delar av Västra Götaland.

– Det kommer också blåsa rejält i hela Sydsverige, även de inre delarna av Småland. Det rör sig om hårda vindbyar på upp emot 18 meter per sekund. Det blir ett besvärligt väder, säger Josefine Bergstedt.

Fortsätter under helgen

Enligt StormGeos prognos fortsätter ovädret även under onsdagen.

– Under onsdagsmorgonen kommer vädret över Skåne och fortsätter sedan norrut mot Halland, Blekinge, Småland, Öland och Gotland. Det förväntas falla snö även under onsdagen och kommer ligga kvar under hela dygnet till och med torsdag förmiddag, säger Josefine Bergstedt och fortsätter:

– Det ser ut att bli ännu större mängder snö under onsdagen.

Enligt Josefine Bergstedt kommer SMHI till största sannolikhet gå ut med en ny varning för onsdagen.

– Bortsett från onsdagskvällen kommer det råda minusgrader i hela landet under hela veckan. Under torsdagen blir det uppehåll i snöandet men det dröjer sig kvar en hel del moln. Helgen verkar ett nytt nederbördsområde komma in över Södra Götaland men det är svårt att säga om det är regn eller snö, säger hon.

