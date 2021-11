I morgon fredag infaller den populära readagen Black Friday - detta år utan restriktioner i affärerna. Samtidigt rapporterar Skåne en både ökad smittspridning och ett ökat tryck på sjukvården.

På en vecka har antalet fall i genomsnitt per sju dagar ökat från 131 till 206 och upp emot 50 vårdas på sjukhus. Det är långt från toppen under andra vågen men ändå alarmerande.

– Det är främst anmärkningsvärt hur det successivt byggt på sig i vården. Det är ett varningstecken, säger smittskyddsläkaren.

Hur ska gemene man tänka inför black friday i rådande läge?

– Det finns inga förbud eller regelverk men ett allmänt råd är att vara försiktig och undvika trängsel. Om man är ovaccinerad så ska man definitivt akta sig för den typen av miljöer men alla måste tänka på det.

– Man kan tänka en gång extra om man kanske hellre kan shoppa på nätet i stället.

Att man ser en ökning av smittspridning nu är dock inte förvånande.

– Egentligen inte, Folkhälsomyndighetens scenarier visar på att det skulle kunna bli en ökning men inte på något sätt så mycket som förra året. Vintersäsongen innebär att vi är mindre ute och naturligt närmare varandra.

Stor smittspridning i Danmark

På andra sidan sundet, i Danmark, går smittan spikrakt uppåt. Danmark har sex gånger så många nya bekräftade fall som Sverige per en miljon invånare enligt data från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, som drivs av forskare vid Oxford University.

Smittspridningen är sex gånger så hög i Danmark som i Sverige. Foto: Our World In Data.

Eva Melander tror inte att det har en avgörande betydelse för Skånes smittspridning.

– Det är anmärkningsvärt men vi har kvarvarande smitta i samhället i Skåne oavsett. Däremot om man ska resa till Danmark ska man vara medveten om smittläget där och vara försiktig.

Vid den här tidpunkten förra året hade Skåne lokala restriktioner – hur långt bort ligger det?

– Det är om vi skulle få en väldigt annorlunda situation än i Sverige i stort. Då får vi ta upp en diskussion med Folkhälsomyndigheten om eventuella lokala råd i Skåne, men det är ingenting som är aktuellt i dagsläget.

– Däremot är det mycket möjligt att det kommer fler restriktioner framöver från Folkhälsomyndigheten med tanke på utvecklingen av smittläget i omvärlden. Det är fullt rimligt att det kan komma nya allmänna råd som till exempel att jobba hemma mer.

Vilka är de största skillnaderna jämfört med förra året då höstens ökning resulterade i en tunga andra våg?

– Den viktigaste skillnaden är att majoriteten av befolkningen 16 år och uppåt nu är vaccinerad. Förra hösten var det relativt få som haft sjukdomen i Skåne och majoriteten var mottagliga för att få covid 19. Nu har vi vaccin som bromsar upp smittspridningen. Men eftersom vi fortfarande har en andel av befolkningen som inte är vaccinerad kan smittspridningen fortsätta och därför kan vi få en puckel.

Deltavarianten dominerar

Sedan tidigare har såväl Eva Melander som Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell sagt att vi inte kommer bli av med covid utan att vi måste lära oss att leva med den, likt säsongsinfluensan.

Men det är först när vi är i ett slags normalläge, menar Melander.

– Ingen som jobbar med det jag gör tycker att pandemin kan anses vara över ännu, utan vi måste anpassa oss efter läget. Den vinter som kommer nu är ingen normal vintersäsong. Vi kommer att se en ökad belastning på sjukvården på grund av covid-19.

Eva Melander öppnar för att Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten kan komma med fler restriktioner i december. Foto: DUYGU GETIREN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Under pandemins gång har flera olika mutationer avlöst varandra – och ibland samexisterat i smittspridningen. Men enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, är det nu 100 procent delta i såväl Sverige som Danmark.

– Den har uppenbarligen varit framgångsrik i att smitta och överleva som virusvariant. Det kommer nya varianter hela tiden men den verkar ha en förmåga att inte konkurreras ut av andra.

– Men det är ingenting som behöver hålla i sig på sikt. Det är viktigt att vi fortsätter att titta på generna hos viruset ifall det blir ett skifte igen som då skulle kunna påverka vaccinets förmåga att skydda oss.

Se mer: Alla mellan 18 och 65 ska få en tredje vaccindos