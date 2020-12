Smittskydd i Skåne vill tidigarelägga jullovet

I och med det allvarliga smittläget i Skåne inför Region Skåne nu skärpta åtgärder i sjukvården samt uppmanar skolorna att tidigarelägga jullovet från den 22 december till den 18 december.

Detta meddelas i ett pressmeddelande på torsdagseftermiddagen.

Anledningen till att smittskyddet rekommenderar skolorna att tidigarelägga jullovet är för att ”minska risken för elever och lärare att smittas i skolan och sedan blir sjuka under jullovet”.

Om det inte går att lösa en tidigareläggning rekommenderas distansundervisning sista dagarna.

Besöksförbud

Samtidigt återinför Region Skåne besöksförbud i sjukvården igen från den 14 december till den 15 januari. Det kommer dock göras undantag för ”vård i livets slutskede eller i andra ömmande situationer”.

Vidare ska personal ha munskydd och visir vid patientnära arbete och all personal ska börja dagen med symtomkontroll.

– Vi gör det här som en akut åtgärd mot den ökade och svårkontrollerade smittspridningen av covid-19, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne, i pressmeddelandet.

Trycket på sjukvården har varit hårt senaste veckorna men under det senaste dygnet har det totala antalet vårdade inte ökat utan i stället minskat med en patient, från 310 till 309, varav 30 på intensiven.

Samtidigt har 1440 nya bekräftade fall rapporterats senaste dygnet. Dygnssiffran kan dock variera på grund av eftersläpning, varför smittskydd i stället tittar på det genomsnittliga antalet bekräftade fall varje dag under en sjudagarsperiod. Just nu ligger det på 1 217 per dag.

