För några veckor sedan startade Ingrid Ohlson, sjuksköterska på akuten i Malmö, och Anders Willysson, sjuksköterska på akuten i Lund, ett Instagramkonto för vittnesmål från vårdpersonal i hela Skåne.

Flera av vittnesmålen handlar om allvarliga incidenter på grund av överbeläggnig av patienter.

För drygt två år sedan ska en patient med misstänkt bakteriell hjärnhinneinflammation, den mest aggressiva och smittsamma formen av sjukdomen, ha kommit in till akuten på Skånes Universitetssjukhus. Patienten uppges ha placerats i dagrummet bland andra patienter och anhöriga under två dygn innan diagnosen fastställdes och patienten flyttades till ett akut isoleringsrum.

– Det kändes så klart obehagligt både för en själv, annan personal, patienten, andra patienter och anhöriga. Vi på avdelningen kände att det här bevisar hur orimliga överbeläggningar är och vilka risker det kan orsaka för alla människor, inte minst våra patienter som redan är sjuka, säger en vårdpersonal.

– Händelsen i sig, att ha en överbeläggning i ett dagrum var ingen ovanlighet, men kändes ovärdig då personen inte hade tillgång till gardiner för fönstren och det var ljust nästan hela tiden under sommaren. Patienten hade heller ingen dörr att stänga om sig utan hade patienter, anhöriga och personal runtomkring sig hela tiden.

Personal fick antibiotika i profylax

Vårdpersonalen som Kvällsposten talat med om händelsen vårdade själv patienten under en tid i dagrummet.

– Sedan kontaktades infektionsjouren och patienten fick omedelbart flytta dit. Jag vet också att patientens familj och någon i personalen fick antibiotika i profylax efteråt.

Region Skåne sticker också ut i landet vad gäller överläggningar, under januari 2020 hade regionen i snitt 8,1 patienter för mycket per hundra vårdplatser. Det är näst värst i landet, bara Västernorrland är under perioden värre med 9,8.

Detta har Pia Lindbom, direktör för hälso- och sjukvårdstyrning i Region Skåne, kommenterat i samband med att Kvällsposten skrev om Skånes sjukvårdsupprop förra veckan.

– Det stämmer att Region Skåne var en av de regioner som hade högst andel överbeläggningar i den nationella jämförelsen (Socialstyrelsen ,2019) och vi är medvetna om att det under perioder finns en överbeläggningsproblematik. Samtidigt har vi låg grad av utlokalisering av patienter, vilket bedöms vara en ännu större risk för patientsäkerheten. Vi arbetar kontinuerligt med att minska såväl utlokaliserade patienter som överbeläggningar, klargjorde hon då.

”Patetiskt”

Men det svaret ger den vårdpersonal som skrivit vittnesmålet om patienten med hjärnhinneinflammation inte mycket för.

– Att säga att man är sämst i Sverige på överbeläggningar men att man är bättre på utlokaliserade patienter är bara ett patetiskt sätt att försöka förminska problemet med överbeläggningar.

– Att ha en patient i en korridor utan ringklocka/larm, utan tillgång till syrgas eller sug, utan tillgång till draperier eller skärmar för att kunna bibehålla någon slags integritet är för mig ingen säker eller värdig vård.

Överbeläggning innebär enligt Socialstyrelsen att en patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på fysisk utformning, utrustning och bemanning som tryggar patientsäkerhet och arbetsmiljö.

– Vi kan inte säga nej till en överbeläggning när det väl beslutats om den men det är vi som måste jobba i det som ser verkligheten och i detta läge utsätts för riskerna. Man känner sig maktlös och stressad. Hade styrande personer jobbat med oss eller lyssnat på oss som arbetar nära patienter hade de också sett detta.

Överbeläggningar i Sveriges samtliga regioner (Januari 2020) Region – Antal patienter för mycket per 100 vårdplatser Blekinge – 6,5 Dalarna – 2 Gotland – 2,1 Gävleborg – 7,2 Halland – 2 Jämtland/Härjedalen – 3,9 Jönköping – 1,3 Kalmar – 1 Kronoberg – 2 Norrbotten – 6,9 Skåne – 8,1 Stockholm – 4,7 Sörmland – 5,2 Uppsala – 6 Värmland – 2,1 Västerbotten – 2,3 Västernorrland – 9,8 Västmanland – 2,9 Västra Götaland – 6,5 Örebro 2,1 Östergötland 7,6 Källa: Sveriges kommuner och regioner Visa mer Visa mindre

Överbeläggningar i Region Skåne (Januari 2020) Sjukhus – Antal patienter för mycket per 100 vårdplatser Centralsjukhuset Kristianstad – 9,4 Helsingborgs lasarett – 12,2 Lasarettet i Landskrona – 0,4 Lasarettet i Ystad – 8,2 Lasarettet i Trelleborg – 5 Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn – 0,1 Sjukhuset i Hässleholm – 15,8 Skånes Universitetssjukhus, Malmö och Lund – 7,5 Ängelholms sjukhus – 1,8 Källa: Sveriges kommuner och regioner Visa mer Visa mindre

Vittnesmål #024 Skånes Sjukvårdsupprop ”På en avdelning läggs överbeläggningspatienter i korridorer och i dagrummet som egentligen är till för alla patienter och anhöriga. Vi tar emot en patient med misstänkt hjärnhinneinflammation som inte får plats på den avdelningen hen egentligen tillhör. Patienten får ligga i dagrummet där anhöriga och patienter vistas varje dag. Det visar sig sedan att patienten har en bakteriell hjärnhinneinflammation, den mest smittsamma och aggressiva formen och får ett akut isoleringsrum på rätt avdelning. Patienten har då vistas i över 2 dygn bland personal, anhöriga och andra patienter.” Visa mer Visa mindre

