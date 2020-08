Smittlarmet: 70 procent har utländsk bakgrund

Smittspridningen ökar i Danmark, har danska myndigheter märkt under sommaren.

Under vecka 32 upptäcktes 756 nya fall av covid-19 jämfört med 494 under vecka 31 och 247 under vecka 30, enligt Statens serum institut (SSI) i sin senaste rapport.

Dessutom visar de nya siffrorna att 70 procent av de nya fall som upptäckts under förra veckan utgjordes av personer med utländsk bakgrund i åldrarna 20 till 65 år.

Tidigare rapporterade Kvällsposten om den kraftiga ökningen av antalet smittade i danska Århus. Under fredagen och lördagen hade Århus flera konstaterade fall av corona än resten av landet.

Trots ökningen av antalet smittade tror inte danska statsministern Mette Frederiksen att landet kommer hamna i samma situation som i mars då coronaviruset bröt ut.

– Då var vi tvungna att gå in med den stora hammaren, så vi fick kontroll över situationen. Vi visste alltid att corona skulle komma tillbaka, men nu är det den lokala hammaren som måste användas, sa hon under en pressträff på måndagen.

Social ojämlikhet

Enligt Morten Sodemann, överläkare vid Odense universitetssjukhus, ligger orsaken till siffran i socioekonomiska faktorer.

Han berättar att personer från utsatta områden ofta arbetar med jobb där man har mycket kontakt med andra människor, som buss- eller taxichaufför, inom butiker, socialarbete och som städpersonal.

– Det är ett fenomen som utvecklas med alla sjukdomar. Det är samma ojämlikheter som vi ser varje gång. Sjukdomar trivs bäst där de lättast sprids och där de sociala förutsättningarna är för det, säger Morten Sodemann till TV2.

TV: Fredrik Sjöshult rapporterar från rättssalen i Danmark