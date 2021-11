Coronasmittan skenar nu på flera håll i Europa, däribland Danmark. Vid en jämförelse med Sverige har Danmark mer än sju gånger så många fall per en miljon invånare – utifrån ett sjudagars rullande medelvärde.

Detta enligt enligt statistik från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, via Our World In Data, som drivs av forskare vid Oxford University.

På onsdagen, den 17 november, rapporterade Danmark 609 bekräftade fall per en miljon invånare. Sverige rapporterade samma dag 83.

För Danmark innebär det en tangering av den värsta dagen hittills under hela pandemin, den 18 december förra året rapporterade landet också 609 fall per en miljon invånare.

Vid en jämförelse med Sverige har Danmark mer än sju gånger så många fall per en miljon invånare.

S-toppen: Hoppas vi inte hamnar där igen

Vid den tidpunkten, i slutet av december förra året, valde Sverige också att stänga gränsen till Danmark. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, var en av de drivande då och innan beskedet hade hon tagit kontakt med inrikesministern Mikael Damberg (s) för att förklara läget i Öresundsregionen.

Men till skillnad från nu fanns det då en specifik oro för att den brittiska mutationen, som precis kommit till Danmark och var relativt okänd, skulle spridas vidare till Sverige. Det fanns också tendenser att danskar åkte över bron för att shoppa.

– När Danmark tidigare stängde ner sina varuhus för att begränsa smittspridningen så blev det en ohållbar situation. Många valde då att, i stället för att ställa in julhandeln, göra den på köpcentra i Malmö. Jag hoppas verkligen att vi inte landar där igen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Samtidigt är trycket på sjukvården betydligt lägre i Danmark nu än när det var som värst förra vintern. I början av januari hade Danmark 165 covidpatienter på sjukhus per en miljon invånare, vilket kan jämföras med 44 under gårdagen.

Under stora delar av pandemin har Sverige haft ett större tryck på sjukvården än Danmark men nu har Danmark gått om. Foto: Our world in data.

”Måste följa smittspridningen”

Vidare har både Sverige och Danmark en hög vaccinationsprocent, till skillnad från december förra året när vaccineringen inte ens påbörjats.

Katrin Stjernfeldt Jammeh hoppas att Sverige eller Danmark inte kommer att behöva landa i några nya drastiska åtgärder.

– Vi måste naturligtvis följa smittspridningen och göra vad som krävs för att skydda liv och hälsa. Vi behöver samtidigt en arbetsmarknadsregion som fungerar i alla lägen. Därför är det väldigt viktigt att våra regeringar jobbar nära tillsammans. Jag är glad att relationerna mellan regeringarna har stärkts.

Se mer: Tegnell: Vaccinpass inte tillräckligt om smittan ökar