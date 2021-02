Vintern kämpar på i Sydsverige. Även om det kommer bli mildare väder ju längre veckan lider så finns det risk för ett riktigt stökigt dygn i trafiken.

SMHI har skickat ut klass 1-varningar för Skåne, Halland, Blekinge och västra Kronoberg. Det gäller ett kraftigt snöfall.

– Det kommer nog in framåt 19-tiden under tisdagskvällen och se stannar det kvar en bra bit in på onsdagen, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på väderinstitutet Storm.

SMHI skriver i sin varning att snön kommer falla som regn i de södra delarna vilket lite oväntat kan göra det riktigt halt på vägarna. Lasse Rydqvist förklarar:

– När regn faller på kalla körbanor fryser det till väldigt snabbt.

Vad ska bilisterna tänka på?

– Det är svårt att se blixthalkan när det är mörkt så det gäller att hålla avstånd och att hålla hastighetsbegränsningarna.

Håll avstånd! Det är meteorologens bästa tips om ni ska ut i trafiken. Foto: JOHAN NILSSON/TT

”Frågan är vad som blir värst?”

Men även där snön behåller sin form innan den landar kan det bli stökigt på vägarna.

– Det är frågan om vad som blir värst egentligen för i de delarna där det faller snö kommer det faktiskt falla riktigt mycket snö under kort tid. Upp till femton centimeter ser det ut att bli, säger Lasse Rydqvist.

Det ska inte bara snöa, det blåser även upp rejält.

– I kombination med den kraftiga ostliga vinden kan det bli riktigt dåligt sikt. Snön kan blåsa omkring ordentligt.

Vintern har hållit hela landet i ett järngrepp under de senaste veckorna. Det är ovanligt att den slår till så hårt och så länge, framför allt i de södra delarna av landet. Faktum är att det är den första meteorologiska vintern i Skåne sedan 2014.

