SMHI varnar: Regnoväder drar in över Sydsverige

SMHI har under måndagsförmiddagen gått ut med en varning om risk för stora regnmängder i Sydsverige. Både Kronobergs, Skånes och Hallands län förväntas bli drabbade sent under måndagskvällen och natten till tisdag.

– Om man är ute och kör ska man ta det försiktigt. Det finns också risk för översvämningar i källare och i mindre vattendrag, säger Maria Augutis som är meteorolog på väderinstitutet StormGeo.