För drygt en vecka sedan hotades stora delar av Sverige av stormen Knud. Den drabbade främst de norra delarna av Västkusten, men nu är det dags för Halland och Skåne att få det blåsigt.

SMHI har under tisdagsförmiddagen gått ut med en klass 1-varning för Skåne och Halland:

"Från sent i kväll västlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 m/s. Natt mot onsdag vrider vinden till nordväst och avtar långsamt."

Detta innebär klass 1-varningen SMHI:s definition för "Varning klass 1 mycket hårda vindbyar": Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass. Visa mer Visa mindre

Slår till mot Danmark först

För Skagerrak, Kattegatt, Öresund och i stort sett hela Östersjön, hela vägen upp mot Stockholmsområdet, har SMHI utfärdat en kuling-varning. Enligt SMHI kan det vara "farligt för fritidsbåtar och små yrkesfartyg" att ge sig ut på sjön.

Vindarna kommer från väst och slår till mot Danmark först.

– Vid kusterna kan vi nå opp till vindbyar av stormstyrka, säger Steen Rasmussen som är meteorolog vid det danska väderinstitutet DMI, till Ekstrabladet.

Danskarna förutspår också en hel del regn, något som också lär drabba Sydsverige lite senare.

Solchanser under onsdagen

Den sköna sensommarvärmen är som bortblåst just nu, under de närmsta dagarna kan hela landet räkna med temperaturer strax under tio plusgrader. Under nätterna kan det krypa ner mot nollgradig, så se upp för hala vägar.

Under onsdagen finns det dock en hel del solchanser, framför allt i Svealand och Götaland.

Först på fredag blir det lite mildare, enligt SMHI:s hemsida. Då klättrar temperaturen upp till 15 grader i både Skåne och Stockholm. Solen ska också titta fram så då kan det vara läge att njuta lite.