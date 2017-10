På grund av ett omfattande lågtrycksområde som rör sig från norska havet och mot Sverige kommer södra Sverige drabbas av mycket blåsigt väder.

– Det blir ganska kraftig vind i Sydsverige, mest kustområdena och områden i anslutning till havet, säger Cecilia Villanger, meteorolog på StomGeo.

SMHI gick under dagen ut med en klass 1-varning, på sin hemsida skriver de: "Under onsdag eftermiddag och kväll väntas även mycket hårda vindbyar över delar av södra Götaland".

– Det kan komma ganska kraftiga vindbyar med regnskurar och det är Götaland som är mest utsatt, säger Cecilia Villanger.

"Vissa risker för allmänheten"

Hon bedömer att vindhastigheten är klassad som "hård kuling" längst hela södra kusten i Sverige.

En "klass 1 varning" innebär att väder väntas "som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner".

– Vindarna kommer blåsa kraftigt i morgon onsdag och avta natten till torsdagen då lågtrycket sträcker sig vidare österut, säger Cecilia Villanger.



Under gårdagen stod det även klart att kylan är på väg till Sydsverige, så fort vindarna dragit förbi.

– Kallast får man väl säga att det verkar bli i Kronoberg, speciellt nätterna längre fram i veckan. Då går det ner till så lite som tre plusgrader, sa Daniel Fredriksson, meteorolog på StormGeo, då.

Speciellt morgnarna förväntas bli kalla i Sverige framåt veckan.

– Till en början ligger det på runt 13 till 14 grader under dagarna men senare i veckan kryper temperaturen ner. Morgnarna blir speciellt kallare, där kan det krypa ner mot sex till sju grader i till exempel Malmö och det blir ännu kallare i de inre delarna av Sydsverige, sa Daniel Fredriksson.

Kan orsaka trafikproblem

Det är knappt tre veckor sedan ett oväder drog in över Sydsverige och orsakade stora problem i kollektivtrafiken. Hur det blir denna gång är fortfarande oklart.



Även i det fallet utfärdade SMHI en klass 1 varning och både tåg och färjor fick ställas in.



– Jag har inte fått någonting som säger att det ska bli några störningar i trafiken, men det kan bli under kvällen om det tilltar, Lars Hellström, presstalesperson för Skånetrafiken.