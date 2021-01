Under natten till onsdag drar ett stort nederbördsområde in från nordöstra Sverige till södra Sverige.

Det innebär att snön nu faller för första gången under 2021.

– Det blir mestadels snöfall och det gäller hela Sydsverige. Det blir mest ren snö men det kan även bli lite blötare inslag vid kusterna. Och sedan kommer det fortsätta med ganska mycket nederbörd under onsdagen men det kan övergå till allt mer blötare form, säger Per Holmberg, meteorolog på Storm Geo.

SMHI har till och med gått ut med en klass 1-varning gällande det förväntade snöfallet under natten till onsdag längs Österlen. SMHI räknar med att det kan komma upp till fem centimeter snö.

”Snöblandat regn”

Den blötare snön förväntas dominera Skånes syd- och östkust, Blekingekusten och Kalmar läns kust samt Öland.

– Nederbörden fortsätter sedan under onsdagskvällen och under torsdagen händer inte så mycket nytt. Först under helgen är det chans till uppehåll eftersom det ser ut som att nederbörden drar söderut. Det kan dock bildas snöbyar i Kalmar län under lördagen, säger Per Holmberg.

Han berättar att det till och med kan spricka upp till sol i södra Sverige under lördagen.

– Under söndagen kommer en del regn som kan vara snöblandat. Det kommer även förekomma blåst, säger Per Holmberg.

Det har snöat i stora delar av Sverige under vintern 2020. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Risk för halka

Han fortsätter.

– I början av nästa vecka kommer kallare luft som är på väg in igen. Det kan bli relativt kallt med minusgrader.

Per Holmberg vill även varna för halka nu under veckans kallare väder.

– Det kommer vara risk för halt väglag när det är snö men det är möjligt att det är plusgrader nära kusterna. Dock inte Skånes västkust där det är en annan vind.

