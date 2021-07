Juli har bjudit på varmt, soligt och vackert väder med blå himmel varje dag. Men nu är det slut på det roliga för ett tag.

Under eftermiddagen och kvällen drar ett omfattande regnområde in över Sydsverige och i hasorna har det betydligt svalare väder.

SMHI varnar för att det finns risk för ”skyfallsliknande regn” under tisdagen. Främst i Kronobergs län, Kalmar län och Jönköpings län. På kort tid kan det falla 35 millimeter.

Det är kanske svårt att bilda sig en uppfattning om hur mycket 35 millimeter är men Josefine Bergstedt, meteorolog vid väderinstitutet Storm, sätter det i perspektiv.

– Normalt brukar det komma 60 millimeter regn på en hel månad i det här området. Det kan alltså komma ungefär halva månadsnederbörden på bara ett par timmar, säger hon.

Det är också risk för översvämmade vägar. Foto: ANDERS YLANDER

”Ta det lugnt i trafiken”

Vid så här kraftig nederbörd gäller det att vara försiktigt.

– Risken när det kommer så mycket regn på så kort tid är att källare svämmas över. Vet man har en källare som lätt blir översvämmad bör man ställa undan föremål man är extra rädd om, säger Josefine Bergstedt.

Det kan också bli stora mängder vatten på gatorna.

– Så är man ute och kör bil finns det stora risker för vattenplaning. Det är viktigt att ta det lugnt i trafiken.

Än så länge är prognosen ganska osäker.

– Det är väldigt svårt att säga exakt var de här kraftiga regnskurarna kommer att hamna och var de första regnmängderna kommer. Men i det här området är risken stor för att det kommer väldigt mycket regn på kort tid.

Det kommer vara mulet och regna i hela området under eftermiddagen.

– Men i och med att det har varit så varmt så håller luften väldigt mycket vattenånga och det är väldigt svårt att beräkna när molnen är mättade på vatten, det är nämligen först då det börjar regna kraftigt. Sen fortsätter molnet vidare med lite lättare regn när den första mängden har regnat ur.

De stekheta dagarna återkommer inte på ett tag. Foto: STAFFAN ANDERSSON / IBL

Betydligt svalare väder

Enligt prognoserna är det bara de norra delarna av Sydsverige som drabbas av de omfattande regnskurarna.

– Skåne och Halland klarar sig från det värsta regnet. Någon skur här och var, men inte mulet och sammanhängande regn.

Regnområdet som drar in över Sydsverige under eftermiddagen gör att det drar in svalare luft över hela landet.

– Nu blir det betydligt ostadigare väder. Det är kanske inte så att det är sammanhängande molnighet och regn hela veckan, men det kommer att vara en hel del regnskurar som passerar.

Ingen sol alls?

– Jo kanske några korta solglimtar emellanåt men generellt sett är veckan ostadig med regn och åskskurar och svalare. Kanske upp emot 20 grader, men inte varmare än så.

