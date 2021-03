SMHI utfärdar risk för snöfall i Blekinge

SMHI har utfärdat en risk för snöfall i Blekinge. Det förväntas komma upp till 15 centimeter snö i länet med start från torsdag morgon. Orsaken är ett djupt lågtryck med hårda vindar. Även Skåne kan komma att drabbas men inte lika hårt som Blekinge, menar meteorologen Maria Augutis.

– Det är ett djupt lågtryck på väg in natten mot torsdag. Redan i morgon kväll kommer det blåsa upp rejält. Det är större mängder i Blekinge, men det kan komma snö i delar av Skåne också, säger hon.

Snöfallet kan komma att påverka trafiken, och meteorologen uppmanar till försiktighet.

Meterologen Maria Augutis Foto: Privat

– Det kan leda till besvärligheter i trafiken, det kan till exempel vara dålig sikt. Det är inte bara vanligt snöfall för det kommer i kombination med kraftiga vindar. Man ska ta det väldigt försiktigt om man är ute och kör på torsdag för det kan bli riktigt stökigt, säger hon.

Läget kan komma att bli ljusare under torsdag eftermiddag kväll.

– Det kommer snöa på rätt bra under dan men framåt kvällen får vi in mildare luft. Detta kommer göra att snöfallet kommer att gå över i regn. Även om det kommer vara riktigt vitt under dagen så kommer det gå över i regn väldigt snabbt, säger meteorologen Maria Augutis.