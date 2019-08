SMHI: ”Kraftigt oväder under helgen”

I Östra Skåne, Blekinge och Kronobergsområdet väntas kraftiga regnskurar, åskoväder och hårda vindbyar under helgen.

– I samband med regnet kan det blåsa kraftigt, så då kanske man ska plocka in sina trädgårdsmöbler, säger Tora Tomasdottir, meteorolog på Storm.

Risk för översvämning

Vid lunchtid på fredagen gick SMHI ut med ”risk för stora regnmängder”- prognos.

Detta innebär att det under lördagen finns risk för att regnet orsakar översvämningar i källare, dagvattensystem och på vägar.

– Det kan komma 20 mm regn i en skur, på kanske en halvtimme, säger Tora Tomasdottir.

Skurarna kan vara mycket lokala och intensiva.

– Det kan regna väldigt kraftigt i en liten ort, medan grannorten kan klara sig helt utan regn, fortsätter Tora Tomasdottir.

Det är främst östra Skåne, Blekinge och innersta Småland som drabbas av det kraftiga regnovädret, men det kan även bli blött längre västerut.

”Ovädret vaggar fram och tillbaka”

Även söndagen väntas bli regnig med lokalt kraftiga åskskurar.

– Regnovädret går ut mot Öland under natten till söndag och vaggar sen in mot fastlandet igen, säger Tora Tomasdottir.

Det nyckfulla vädret fortsätter i veckan. Under måndagen väntas ovädret lugna ner sig något, med någon enstaka skur innan ett nytt område med regn och skurar drar in under tisdagen.

– Det ostadiga vädret fortsätter med ett nytt lågtryck på torsdag, det är ingen stabilitet alls, säger Tora Tomasdottir.

Prognosen den närmsta veckan visar alltså inga tecken på badväder.

– Men det är fortfarande bara början av augusti. Det kan bli varmt igen och komma en till värmeknäpp, säger Tora Tomasdottir.