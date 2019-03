Brittiskt oväder på väg in – SMHI varnar för stormbyar

Det är grått och blött i Sydsverige. Och nu väntas det även bli kraftig vind.

För SMHI har på torsdagen gått ut med en klass 2-varning för stormbyar i Skåne. Ovädret väntas dra in på fredag – och det väntas blåsa 27-30 meter per sekund.

”Vindbyar från 25 m/s upp till 30 m/s. Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Större skador på skog och risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning.”, skriver SMHI på sin sajt.

Samtidigt har SMHI utfärdat klass 1-varningar för Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län.

Klass 2-varning för stormbyar

Och det blir ett blåsigt – och blött – slut på veckan. För redan i morgon drar ett lågtryck från de brittiska öarna in över Sydsverige.

– Det som sker nu är att ett lågtryck kommer in från Nordsjön mot Stockholm och som ,på grund av det lågtryck som kommer in västerifrån, gör att vinden kommer att öka på kraftigt, säger Beata Tveita.

Risk för snö

Enligt meteorologen kommer det att blåsa kraftigt i Sydsverige de kommande dagarna. Framför allt på fredag eftermiddag når det första ovädret sin mest kraftfulla punkt.

Dagen efter drar nästa oväder in. Enligt prognosen kommer det att blåsa det 15-20 meter per sekund – och upp till 30 meter per sekund i byarna.

– Och när lågtrycket går vidare mot Finland under löpet av lördagen avtar vinden. Men då kommer ett nytt lågtryck och en ny vindökning. Det blir inte fullt lika starkt som under fredagen, det blir något svagare, säger Beata Tveite.

Kan komma snö

Enligt meteorologen Beata Tveite finns det en risk att det kommer snö, redan i morgon, fredag.

Till helgen blir det fortsatt blåsigt, men kallare – och framför allt blötare. Då faller mer snö, enligt prognosen.

– Det blir nederbörd på fredag och under hela helgen. Längst söderut blir det i form av regn och längre norrut snöblandat regn. Till på lördag och söndag faller temperaturen ytterligare till enstaka plusgrader, säger Beata Tveite.

Och på grund av de kalla temperaturerna finns det risk för snöfall i framför allt Småland, enligt prognosen från Storm.