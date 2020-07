Polisen hade en kontroll vid Stortorget i Malmö och sent under lördagskvällen kallade man in en bilist. Men han vägrade stanna och körde ifrån polisen. Mannen kom dock inte så långt utan kraschade ganska snart in i en stolpe vid Gustav Adolfs torg.

– Han vägrade att stanna och körde då nästan på en kollega som fick kasta sig undan, säger Håkan Larsson, inre befäl på polisen.

Misstänkt för flera brott

Efter att mannen kraschat försökte han fly från platsen men polisen kunde snabbt gripa honom. Han är nu misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, drograttfylleri. narkotikabrott och försök till grovt våld mot tjänsteman

Inga personer kom till skada i samband med händelsen.