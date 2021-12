Skräcken när isblocket spräckte Marcus skalle

Marcus Strååt, 31, hade precis mött sin vän Erik Grönsgård, 30, och sin lillebror Erik Strååt utanför Bishops Arms i centrala Växjö på lördagseftermiddagen när isblocket föll från ovan.

– Det gick så jävla snabbt. Jag hann se hur den slog Marcus i huvudet och hur han sen föll ihop, säger Erik Grönsgård.

– Det såg ut som en spräckt kokosnöt. Det var det värsta jag sett.

Utanför Bishop's arms finns en skylt med ”risk för snöras, istappar och en liten avspärrning på trottoaren. Foto: Privat

Trodde han skulle dö

Erik Grönsgård ringde ambulansen och samtidigt kom förbipasserande fram och hjälpte till att trycka ihop skallen.

På marken var Marcus säker på att han ska dö och medan tumultet pågick ovanför honom fick han upp sin mobiltelefon och ringde till sin sambo och sina barn.

– Jag tänkte att var det så här det skulle sluta. På marken utanför Bishops Arms en slaskig lördag med min bror och bästa vän. Jag ville säga hejdå till min familj, säger han.

Läkarna misstänkte att han fått en hjärnskakning men redan på natten kunde Marcus lämna sjukhuset.

Erik Grönsgård menar att hans kompis haft änglavakt.

– Jag fattar inte hur han lever i dag. Jag är annars odramatisk, men efter att ha sett det isblocket är det ofattbart. Det var nästan en meter långt och 30 centimeter djupt. Jag tror inte att jag hade kunnat lyfta det, säger Erik.

Läkarna använde stift för att få ihop hålet i skallen. Foto: Privat Marcus Strååt och Erik Grönsgård är bästa vänner. Foto: Privat Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Haft änglavakt

I dag är Marcus Strååt tacksam över att han lever, men han mår mycket dåligt över vad som hänt.

– Jag har inte kunnat sova på hela natten och mår extremt dåligt psykiskt över detta. Det hade kunnat gå så illa.

– Tänk om det varit ett barn som gått där, eller någon av de medelålders kvinnor som stod bredvid oss. De hade inte klarat sig, säger han.

Erik Grönsgård har under söndagen polisanmält händelsen. Han tycker att någon måste ställas till svars och vill inte att saken ska få gå obemärkt förbi.

Händelsen rubriceras som framkallande av fara och vållande till kroppsskada, skriver Smålandsposten. Ingen är i nuläget misstänkt, uppger polisen för tidningen.

– De hade satt upp en kon och spärrat av trottoaren, men det var uppenbarligen inte tillräckligt. Vi stod flera meter från trottoaren. Varför har man inte spärrat av mer?

– Detta är ett jättestort problem också på andra håll.

Fastighetsägaren: ”Ledsamt”

Helen Bäckstedt är platschef på Elite Hotels som äger fastigheten. Hon beklagar olyckan.

– Först och främst vill jag bara säga att det är oerhört ledsamt att det har hänt överhuvudtaget. När en människa blir skadad är det så mycket värre än materiella skador. Det är väldigt ledsamt.

Hur kunde det hända?

– Under veckan såg vi att det började bildas istappar vilket gjorde att vi spärrade av en bit av trottoaren. Men då var det inte så stora istappar. Vi brukar knacka bort is och snö, den rutinen ska vi ha. Men det gjorde vi inte under veckan och i takt med att vädret blev varmare växte istapparna till sig. Och sen hände detta.

Hur går ni vidare efter det här?

– Vi kommer att utreda det här och vi kommer se om det finns anledning för oss att ändra våra rutiner, eller om det är något med husets beskaffenhet som vi behöver kika på.

Är isen borta nu?

– Ja, vi har knackat bort allting nu under måndagen, så nu finns det inget kvar.

Olyckan inträffade i lördags, ni vågade ändå vänta till måndag med att rensa taket?

– Ja, vi gjorde den bedömningen att det räckte med större avspärrningar och skyltar.

Fastighetsägarens ansvar för att röja Fastighetsägare eller ledamöter av en bostadsrättsförening är skyldiga att se till att snö och is som kan rasa från tak tas bort. Detta anges i ordningslagen, 3 kap 3 §. Enligt ordningslagen ska röjningen ske utan oskäligt dröjsmål. I de flesta fall innebär det att snön och isen ska tas bort omedelbart. Om detta inte görs och en olycka sker, blir fastighetsägaren skadeståndsskyldig. Vid allvarligare olyckor kan fängelsestraff bli aktuellt. Avspärrning av trottoarer kan ske tillfälligt för att minska risken för olyckor, men det innebär inte att man slipper ansvaret för att ta bort is och snö. Avspärrningen är enbart till för att spärra av platsen under den tid som det tar att ta bort is och snö från taket.

Källa: Fastighetsägarna.se Visa mer

