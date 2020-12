Sköterskor bortkörda med sina coronaplakat

Nicolai Jacobsen, 55, golfinstruktör, Kävlinge: "Jag har satt mig in i hur man ska skydda sig. Det gäller att ta in kunskap personligen och skydda sig själv och andra. Det är för mycket information som skiljer sig beroende på vilken läkare som uttalar sig. Vi kom exempelvis hit innan det blir mycket folk här. Jag tycker att sjuksköterskorna gör ett fantastiskt arbete, jag såg dem på vägen in."

Foto: FRITZ SCHIBLI