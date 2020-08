Skolan som inför totalt mobilförbud

Eleverna på Bergaskolan i Limhamn får från och med den här terminen lämna ifrån sig sina mobiltelefoner när de kommer till första lektionen på morgonen.

Skolan behåller mobilerna under hela dagen och återlämnar dem först när den sista lektionen tar slut.

Föräldrar som prompt måste komma i kontakt med sina barn får ringa till skolans expedition och redogöra för sitt ärende.

Telefonen tas i beslag

Elever som försöker fuska och använda en mobiltelefon någon gång under skoldagen får apparaten tagen i beslag – och måste ha en förälder med sig för att hämta ut den.

Rikard Persson och biträdande rektorn Peter Abramo säger till Sydsvenskan att beslutet kommer efter önskemål från föräldrar som velat ha en ”mobilfri skola”.

Skolledarna är övertygade om att eleverna kommer att må bra av förbudet – och att skolarbetet blir effektivare.

– Vi har sett att när mobilen inte finns i närheten så hamnar eleverna i ett långtidslärande mycket snabbare och under längre tid på en lektion, säger Rikard Persson.

Inga dumheter på rasterna

– Det har vi sett i klasser där vi tidigare haft svårt att ens se det här långtidslärandet. Saker som med mobilen i fickan tog två veckor att lära sig kanske kan gå på en eller två lektioner.

Även på rasterna väntas mobilförbudet göra nytta.

– Just under rasterna ökar kränkningarna via mobil. I stället för att hålla på och skicka dumheter till varandra på rasterna så får eleverna ha andra aktiviteter under rasten, säger Peter Abramo.

Mobilförbudet gäller dock inte för elever som av ”särskilda skäl” behöver ha mobilen med sig.

