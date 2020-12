Under året har Kemikalieinspektionen granskat det nätbaserade Helsingborgsföretaget genom att beställa varuprover.

Under våren 2020 köpte de in och analyserade My Little Pony figurer samt trådlösa hörlurar från företaget.

Produkterna analyserades vid ett laboratorium och båda visade sig innehålla skadliga ämnen.

Leksakshästarna visade sig ha för höga halter av ftalater. Det är en mjukgörare i plast som är skadlig för människor, bland annat hormonstörande. Ämnet är i princip förbjudet i Sverige.

Hörlurarna innehöll för höga halter av en kortkedjig klorparaffin, som misstänks vara cancerframkallade och dessutom är skadligt för miljön. Ämnet är förbjudet i Sverige.

Varorna återkallade

Varorna var direkt inköpte från ett företag i Kina och såldes vidare genom svenska e-handelsplattformar.

Enligt företaget ska tio förpackningar med leksakshästar och tio av hörlurarna sålts vidare till kund.

Företaget uppger att man nu har återkallat alla varor och meddelat berörda kunder. Samt avslutat samarbetet med leverantören.

Nu har Kemikalieinspektionen lämnat en anmälan till att Åklagarmyndigheten i Malmö och företaget riskerar åtal.

Djuren kom tillbaka när studenter rensade floden från plast:

Studenter rensade floden från plast – då kom djuren tillbaka

LÄS MER: Otjänligt dricksvatten vid Valjedeponin i Bromölla

LÄS MER: Så störs det olagliga ålfisket i Sydsverige