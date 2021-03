I förra söndagens ”Agenda” på SVT framförde centerledaren Annie Lööf ett krav på att stänga ner verksamheter som gallerior och köpcentrum under två till tre veckor för att den pågående smittspridningen inte ska eskalera. Samtidigt kritiserade hon regeringen för att hålla på och smådutta.

– Om man tar i mer nu under några veckor så kommer vi att kunna öppna upp samhället mycket snabbare.

I programmet fick hon också medhåll av Fredrik Elgh, professor i virologi vid Umeå universitet:

– Det är dags nu för en kortare period av ordentliga restriktioner för att få ner smittspridningen på en mer hanterbar nivå.

Men synen på effekterna av tuffare åtgärder – och till viss del även de rådande restriktionerna – skiljer sig.

”Otaktat med verkligheten”

I Skåne där smittspridningen har blivit avsevärt mycket lägre har regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) tvärtom höjt rösten för att börja öppna upp samhället igen.

– Att förorda en lockdown är otaktat med verkligheten. Om vi skulle stänga ner skulle vi gjort det för ett år sedan eller i oktober/november, säger han.

– Nu måste vi börja planera för att öppna upp och lätta på restriktioner där det är möjligt sett till smittläge. Det kommer nog se olika ut under våren med mer lokala utbrott och då måste vi slå ner dessa med tuffa åtgärder i stället för allmänt över hela landet.

För dagen har Skåne 20 patienter som intensivvårdas, vilket är i nivå med antalet under våren. Samtidigt har antalet nya fall sjunkit till drygt 350 per dygn i ett rullande sjudagarssnitt, vilket kan jämföras med när det under andra vågen var som högst på 1 500.

– Det är inte ett lika besvärligt läge längre och i det perspektivet måste vi våga diskutera mer öppet. Många drabbas onödigt mycket, inte minst utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vår situation ser mycket annorlunda ut jämfört med för 7-8 veckor sedan och då kan vi inte stå stilla och göra likadant.

– Det är exempelvis fånigt att en familj som åker till en restaurang som inte har en egen ingång måste sitta vid var sitt bord.

”Följer läget noga”

Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne, säger att smittskydd har frågan på bordet.

– När det gäller vår bedömning av behov av att införa restriktioner respektive släppa på restriktioner handlar det om att bedöma smittläget tillsammans med att titta på vaccinationstäckningen i samhället.

– Vi följer läget noga, men kan inte ge några förvarningar om vad som kommer att ändras och när. Det är oerhört komplexa bedömningar som behövs. Vi har frågan kontinuerligt på bordet internt, i samråd med andra parter i regionen, med andra smittskydd i landet och med Folkhälsomyndigheten.

Gilbert Tribo, regionråd och ordförande i hälso– och sjukvårdsnämnden (L). Foto: ANNIKA PERSSON / LIBERALERNA

Gilbert Tribo: ”Känslig balansgång”

Gilbert Tribo, regionråd och ordförande i hälso– och sjukvårdsnämnden (L), vill också se mer regionala åtgärder nu än en allmän lockdown. Dock vill han avvakta mars månad ut innan man börja lätta på restriktionerna i Skåne.

– Vi är i en känslig balansgång, vi vet inte om det blir jättesnurr på mutationerna eller om vaccinen skyddar mot dem, och då hinner fler i riskgrupperna bli vaccinerade.

– Men sedan måste vi sakta men säkert börja öppna upp, förutsatt att det finns en beredskap att stänga ner snabbt om det behövs. Fram till dess borde restaurang– och besöksnäringen få mer omfattande stöd av regeringen.

Magnus Rasmussen, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus och professor i infektionsmedicin på Lunds universitet, är även han starkt kritisk till en omfattande nedstängning.

– Det är väldigt mycket som talar för att generell nedstängning inte är effektivt.

– Man måste hela tiden ha en avvägning i restriktionerna, skadan måste hela tiden vägas mot nyttan. Det är viktigt att det finns olika personer i samhället som påtalar detta när många andra pratar om att stänga ner och vi har även gått lite åt det hållet.

Närmar vi oss en öppning?

– Ja, men vi är inte nära en inomhuskonsert med 8 000 personer, det kommer inte ske på denna sida sommaren. Det räcker inte att 70 procent är vaccinerade, det kommer dröja lång tid.

– Men kultur och sport borde kunna öppna för mindre antal besökare. Det kan exempelvis inte vara fel att ta in 2 000 på en arena som tar 17 000. Självklart ska barn även kunna spela sina seriematcher i fotboll utomhus, men inte stora cuper inomhus.

Magnus Rasmussen, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus och professor i infektionsmedicin på Lunds universitet.

