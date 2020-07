Skånska Hanna startade sitt drömföretag i Indien

Precis som överallt i världen förändras läget snabbt i takt med covid-19 virusets framfart. Indiens storstäder är för närvarande nedstängda i ett försök att sakta ner spridningen. Fler än fem får inte vara på samma ställe. En svår utmaning i ett av väldens mest tätbefolkade länder.

Maharashtra som är delstaten där Mumbai ligger är ett av de områden som påverkats värst.

Hanna Strömgren Khan, 30, kom till Indien som 23-åring och startade företag i Mumbai för två år sedan. Nu driver hon byhanna brand solutions, som hjälper svenska startups att etablera sig på den indiska marknaden.

– Det är intressant hur vi människor är så anpassningsbara. För fyra månader sedan hade vi alla möten face to face – nu sker allt jobb via appar som Zoom och Whatsapp.

”En procent av Indiens marknad är större än hela Sveriges marknad – det gör att många vill ha del av kakan”, säger Hanna Strömgren Khan. Foto: ANNA REHNBERG / KVP

Indiens befolkning beräknas snart gå om Kinas cirka 1,4 miljarder invånare. Även om klyftorna är enorma växer den köpstarka medelklassen vilket gör att svenska företag fått upp ögonen för Indien som marknad på senare år.

– En procent av Indiens marknad är större än hela Sveriges marknad – det gör att många vill ha del av kakan, säger Hanna Strömgren Khan.

Hon växte upp utomlands och det var inte konstigt att starta företag i Indien.

– Att påbörja min karriär i Indien, framför allt innan den indiska marknaden blev aktuell för omvärlden, kändes därför som en spännande och unik möjlighet.

Engelskan som förstaspråk inom affärsvärlden gör Indien mer tillgängligt för svenska företagare än till exempel Kina och Brasilien.

Indien har en helt annan företagskultur

Att komma in på den indiska marknaden är dock både dyrt och komplicerat. Indien har en helt annan företagskultur än Sverige. Att kommunicera via e-post fungerar sällan. Här gäller återkommande möten för att bygga förtroende och nå fram till resultat. Där kommer Hanna in i bilden. Under sina sju år i landet har hon arbetat på flera indiska företag och lärt känna kulturen väl. Via byhanna arbetar hon med allt från marknadsresearch och strategi till logistik och PR. Hon har specialiserat sig på samarbeten och partnerskap med lokala företag.

– Jag fick nyligen frågan vad det är för skillnad att jobba med mig versus Business Sweden. Den största skillnaden är att jag jobbar väldigt nära och ofta mer långsiktigt med investerare och ledning. Mer som en intern resurs än en extern konsult, säger Hanna Strömgren Khan.

På några få år har hon lyckats bygga upp ett imponerande nätverk, något hennes svenska partners har nytta av.

Sedan 2017 driver hon Facebook-gruppen WAC, Women About Community, som i dag har över 3000 medlemmar som stöttar och peppar varandra oavsett det rör yrkeslivet eller mer personliga frågor.

– Vi har en väldig kraft tillsammans.

Vill värna vintage

Design och miljömedveten shopping är något annat hon brinner för. Tillsammans med två vänner har hon startat en av Indiens första plattformer för secondhand och vintage lyxartiklar.

– I Sverige värderas second hand ofta högre än det som är nytt. Jag hoppas kunna skapa samma inställning här i Indien.

Hanna Strömgren Khan är född i Simrishamn, tillbringade sju år i Saudiarabien som barn, pluggade efter gymnasiet i Lund och därefter på Brown University i USA. Där blev hon headhuntad av indiska Mahindra Group.

– Min mamma säger ofta ”Du har det så bra nu Hanna, men så jobbar du väldigt mycket också”. Det är sant - jag jobbar nästan jämt men jag älskar det jag gör. Det är mitt sätt att få balans.

Text och foto: Anna Rehnberg

Hanna Strömgren Khan Bor: I Mumbai sedan 2013. Ålder: 30 år. Familj: Gift med Saif Khan sedan januari 2019. Föräldrar och syskon är alla bosatta på Österlen samt Malmö. Gör: Driver konsultföretaget byhanna brand solutions, VRTT vintage och Facebookgruppen WAC. Intressen: Simma, träna boxning, gosa med katterna, resa, dricka gott vin och äta god mat. Visa mer Visa mindre

LÄS MER: Jubel och långa köer när Ikea skrev historia i Indien

LÄS MER: Ikea skippar köttbullarna på nya varuhuset i Indien

TV: Diyora utvisas ur Sverige efter studenten