Skånes oro för sportlovet och muterade virusstammar

De senaste veckorna har smittspridningen minskat rejält i Skåne – men nu varnar smittskyddsläkaren Eva Melander för att den positiva trenden har mattats av.

– Minskningen av antalet fall planar tyvärr ut. Och det gäller i alla åldersgrupper, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Antalet positiva fall minskar fortfarande men inte i samma takt som senaste tiden, vilket oroar Skånes smittskydd.

– Fortsättningen påverkas av hur vi alla beter oss i samhället. Det förestående sportlovet och förekomsten av muterade virusstammar är orosmoment.

Minskat tryck i vården

I förra veckan sa Eva Melander till Kvällsposten angående risken för en tredje våg:

– Eftersom viruset finns kvar i samhället så finns det alltid en risk för att en tredje våg kan komma.

Just nu ligger genomsnittet för antalet nya fall per dygn de senaste sju dagarna på 459. När det varit som mest under smittoppen har det varit mer än tre gånger så många.

Samtidigt fortsätter antalet som vårdas med covis-19 på sjukhus i Skåne att minska. Just nu vårdas totalt 184, varav 35 på intensiven. Det är en minskning med 13 på vårdavdelning och en på intensiven från dygnet innan.

