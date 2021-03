Beroende på var man bor i Sverige infaller påsklovet under vecka 13 eller vecka 14. För Skåne, bortsett från Bromölla och Kristianstad, gäller vecka 13.

Även om det inte är långt borta finns i dagsläget inga nya rekommendationer om exempelvis resor.

– Vi tittar på frågan men har inte några besked ännu, säger Eva Melander, smittskyddsläkare.

– Hittills är det som gäller att om man ska resa ska man göra det smittsäkert men vi får se beroende på hur läget utvecklar sig.

”Just nu är det same same”

Just nu är smittläget lite ljusare i Skåne men det är enligt Eva Melander för tidigt att släppa på samhällsåtgärderna. Fortfarande har Skåne runt 400 nya fall per dag. Det kan ändras snabbt och det finns andra regioner i landet där smittan är betydligt högre. Därför menar Eva Melander också att man får vara beredd på att det kan komma nya nationella rekommendationer innan påsk.

– Om det går upp på andra ställen mer kan det leda till vilka förslag som helst på nationell nivå. Det kan komma även om vi har tur här med lägre smitta eller att det här skulle minska ytterligare. Det kan också komma ganska nära inpå.

– Just nu är det same same, men man får vara beredd på att det kan hända saker. Det är en ständig utmaning att hålla i och vi måste alla vara försiktiga ett tag till innan vaccineffekten.

”Blir inte som vanligt”

Om man blickar ännu längre fram emot studenten och eventuella firande i samband med det är osäkerheten än större.

– Det är alldeles för tidigt, det får vi återkomma till närmare.

– Det enda jag kan säga är att man får räkna med att det inte blir som vanligt, som om corona inte fanns. I bästa fall har vi mycket bättre läge då men det är inget vi kan utlova. Man får vara beredd på olika former av begränsningar och lösningar.

Då är det påsklov 2021 – i ditt län och din kommun Påsklovet infaller antingen vecka 13 eller vecka 14. Här hittar du rätt datum för ditt län och din kommun. Datum hämtade från Skolporten. Påsklov 2021, vecka 13, 29 mars – 2 april, län: Blekinge (Karlskrona och Sölvesborg) Kronoberg (Tingsryd vecka 14) Skåne (utom Bromölla och Kristianstad, vecka 14) Uppsala (Älvkarleby vecka 14) Västra Götaland (Göteborg och vissa andra kommuner vecka 14) Örebro (utom Degerfors, Lindesberg och Ljusnarsberg, vecka 14) Påsklov 2021, vecka 14, 5 – 9 april, län: Blekinge (Karlshamn, Olofström, Ronneby) Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Norrbotten Stockholm Södermanland Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland med Göteborg (vissa kommuner vecka 13) Östergötland (enstaka kommuner vecka 13) Visa mer

