Skåne går upp i förstärkningsläge

Det senaste dygnet har antalet coronasmittade på iva i Skåne ökat från 38 till 40, vilket är fler än någonsin tidigare. Totalt ha vårdbehovet dock minskat från 422 till 421 under samma dygn.

Men coronasmittan ser inte ut att mattas av i Skåne – tvärtom.

Under det senaste dygnet har ytterligare 1984 covidfall rapporterats och om man kollar på genomsnittligt antal fall per dygn under en vecka har det aldrig varit så många nya fall som nu. I genomsnitt rapporteras nu 1439 fall per dygn.

Det allvarliga läget gör att Region Skåne från och med måndag går in i förstärkningsläge. Regiondirektör Alf Jönsson har även beslutat att aktivera Region Skånes krisledningsstab. Enligt pressmeddelandet innebär det:

”En särskild sjukvårdsledning ska samordna regionens insatser, samverka med övriga aktörer och vidta åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.”

Patienter kan flyttas

Region Skåne flaggar också för att patienter kan komma att flyttas till andra sjukhus än där de söker vård, på grund av det hårda trycket.

– Vi tar största möjliga hänsyn till patienternas behov av vård och övervakning under förflyttningen. När det finns behov av att flytta patienter mellan sjukhus görs en medicinsk bedömning av ansvarig läkare och mottagande avdelning så att transporten sker på ett patientsäkert sätt. Jag förstår att det kan medföra oro i en redan svår situation, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i pressmeddelandet.

