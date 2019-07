Sjunkande temperaturer och regnrusk

Nu är värmeböljan i Sydsverige över för denna gång. Förra veckans värmetopp balanseras upp med klassiskt svenskt sommarväder. Temperaturen sjunker till mellan 12 och 15 grader när ett regnoväder drar in från väst i slutet av veckan.

Under torsdagen kommer det vara blåsigt och regnskurar. Sammanlagt kan det bli 3-4 millimeter regn fördelat över dagen. Det blir blötast i Halland under förmiddagen, medan Blekinge får skurar under eftermiddagen.

– Det finns inte direkt någon risk för översvämning, men det kommer regna fram och tillbaka över dagen, säger Tora Tomasdottir.

Hela Sydsverige kommer känna av vindar på runt sju meter per sekund. Längs den halländska och nordskånska kusten kan vindbyarna däremot bli hårda.

Minskar brandrisken

Det finns en liten risk för åska, men enligt prognosen stannar det värsta åskovädret på den danska sidan av sundet.

Under fredagen kan solen komma fram och regnet avtar något. Temperaturen kommer trots det inte överstiga 18 grader.

Även under lördagen väntas fortsatt regn i hela södra Sverige.

– Det är jättebra för brandrisken och växtligheten, säger Tora Tomasdottir.

Först i slutet av nästa vecka räknar man med att termometern klättrar över 20-graderstrecket igen.