Sjukpensionären Susanne har loppis för att köpa mat

■ Enligt en prognos som TT gjort efter spotpriset för södra Götaland från elbörsen Nordpool, som styr elhandelsbolagens prissättning, kommer december månads elräkning bli rekordhög för Sydsvenska hem.

■ Under vecka 51 var priset för södra Sverige (elområde 4) rekordhögt – över fyra kronor per kilowattimme (kWh) i snitt över dygnet. Det kan jämföras med det normala på ungefär 50 öre per kilowattimme.

■ Det genomsnittliga priset för december som TT har räknat fram landar på cirka 196 öre per kWh – men inklusive nätavgift, elskatt, påslag och moms landar det faktiska priset som hushållet får betala för elen på 351 öre per kilowattimme.

■ En villa i Skåne kan tvingas betala närmare 7 000 kronor för elen i december – mer än det dubbla i jämförelse med förra året.

Snittpriset i december

Elområde, snittpris Nordpool, hushållsfaktura* december

■Elområde 1 (norra Norrland), 68 öre/kWh, 3 825 kr

■Elområde 2 (södra Norrland), 68 öre/kWh, 3 825 kr

■Elområde 3 (Svealand, norra Götaland), 189 öre/kWh, 6 850 kr

■Elområde 4 (södra Götaland), 196 öre/kWh, 7 025 kr

*Baserat på en villakund som förbrukar 20 000 kWh på ett år och 2 000 kWh under december månad.

Källa: Nordpool/ TT