Sjöjungfrun anklagas för att vara rasistisk

Den lilla sjöjungfrun är ett populärt turistmål i Köpenhamn som varje år besöks av upp emot en miljon människor. Statyn är en hyllning till HC Andersens saga med samma namn – en saga som blev till berömd Disney-film 1989.

Men skulpturen älskas inte av alla och flera gånger har sjöjungfrun utsatta för olika typer av angrepp. Så sent som i januari skrev någon ”Free Hong Kong” vid statyn och två gånger har huvudet sågats av.

Natten mot fredag var det alltså dags igen, när någon skrev ”racist fish” (rasistisk fisk) med svarta bokstäver på den sten som sjöjungfrun sitter på.

– Vi rubricerar det som vandalism och har påbörjat en utredning, säger en talesperson för Köpenhamnspolisen till Reuters.

Vid ett tillfälle målades den lilla sjöjungfrun grön – ett av många angrepp mot statyn. Foto: BORBERG THOMAS / PRESSENS BILD , POLFOTO

”Svårt att se vad som är rasistiskt”

I nuläget är det oklart vem eller varför budskapet har skrivits på sjöjungfrun.

Men under de stora antirasistiska protesterna under våren och sommaren har just statyer och avbildningar av historiska figurer varit föremål för kritik.

TT Nyhetsbyrån skriver att flera statyer i Köpenhamn har utsatts för skadegörelse – däribland avbildningar av prästen Hans Egede och den indiske frihetskämpen Mahatma Gandhi, samt en staty föreställande den tidigare danska kungen Kristian IV.

Enligt Reuters har HC Andersens saga om sjöjungfrun inte varit föremål för någon kritik. Däremot har en kommande nyversion av sagan väckt reaktioner.

– Självklart kan man läsa alla litterära texter med olika glasögon. Jag har dock lite svårt att se vad som skulle vara rasistiskt i äventyret ”Den lilla sjöjungfrun”, säger Ane Grum-Schwensen, anställd på HC Andersen Center vid Syddansk Universitet, till TT.

