För tågpendlare som reser via Hässleholm är förseningar och ersättningsbussar att vänta under torsdagen.

All tågtrafik som går via Hässleholm är fortsatt stoppad, efter den våldsamma branden i en industribyggnad under onsdagskvällen. Polisen misstänker att branden är anlagd och rubricerar händelsen som grov mordbrand.

Enligt Trafikverkets preliminära bedömning så har branden orsakat omfattande skador på spår, signalsystem och kontaktledningar.

Den nuvarande prognosen är att norrgående tåg från Hässleholm kan komma igång tidigast på måndag den 19/8. För södergående tåg saknas fortfarande prognos.

LÄS MER: Totalstopp i tågtrafiken efter våldsam brand

Påverkar tusentals

Både SJ och Skånetrafiken har jobbat hårt under natten med att få fram ersättningsbussar och alternativ för att ta sig runt stationen i Hässleholm.

Många som reser den drabbade sträckan med SJ:s tåg är personer som reser mellan Köpenhamn och Stockholm.

– De som kliver på och av norr om området kommer inte påverkas. Men för de som reser söderut blir det problem, säger Dan Olofsson, presskommunikatör på SJ.

Exakt hur många som drabbas är oklart.

– Vi har ju flera tusen som åker där varje dag så det kommer ju vara flera tusen som påverkas dagligen, fortsätter Dan Olofsson.

SJ har i samarbete med Öresundstågen hittat lösningar där resenärerna får åka Öresundståg en sträcka och buss en sträcka för att ta sig runt problemet.

– Vi väntar på en prognos från Trafikverket nu under morgonen, därefter vet vi mer, säger Dan Olofsson.

I Höör ombads alla tågresenärer kliva av och byta till ersättningsbussar, men efter en kvart fanns fortfarande inga bussar i sikte. Foto: Federico Moreno

Skånetrafiken varnar

Skånetrafiken har satt in ersättningsbussar på flera sträckor, men varnar för att de i nuläget har svårt att få fram tillräckligt med ersättningsbussar.

– Har absolut inte tillräckligt många. Rent generellt kan man säga att ersättningsbussar aldrig kan ersätta tågen fullt ut, säger Thomas Johansson, pressansvarig på Skånetrafiken.

Morgonresenärer kan vänta förseningar.

– När det är ersättningsbussar blir det ju förseningar. Resan kommer ta betydligt längre tid. Där får man hålla utkik i vår app och på vår hemsida för att få den färskaste information, fortsätter Thomas Johansson.

Sträckor som påverkas - Pågatågen Hässleholm-Markaryd inställd ersättningsbussar är beställd. - Pågatågen Kristianstad/Hässleholm-Helsingborg är inställda Kristianstad-Hässleholm-Tyringe. - Pågatågen Kristianstad-Malmö är vissa inställda Kristianstad-Tjörnarp, några är inställda Kristianstad-Höör. Ersättningsbussar är beställd. - Krösatågen Hässleholm-Växjö är inställda Hässleholm-Hästveda ersättningsbussar är beställd. - Öresundstågen till/från Växjö/Kalmar är inställda Höör-Osby. Pendelbussarär beställda. - Öresundstågen till/från Karlskrona är inställda Malmö-Kristianstad. Pendelbussar ersätter. Källa: Skånetrafiken Visa mer Visa mindre

Misstänks vara anlagd

Larmet om branden kom klockan 17.36 på onsdagen. Räddningstjänst och polis kallades till platsen. Det visade sig vara en våldsam brand i en industribyggnad vid Götgatan i Hässleholm, alldeles i närheten av järnvägen.

En Nettobutik och ett närliggande gym fick evakueras och tågtrafiken stoppades.

Vid 20-tiden hjälpte polisen till att evakuera ungefär 350 passagerare från ett på järnvägen i närheten av riksväg 23.

Polisen misstänker att branden är anlagd och rubricerar händelsen som grov mordbrand.

– Dels är det omständigheter på plats, sen är det även iakttagelser av personer som rört sig kring den här byggnaden precis innan branden brutit ut, säger Katarina Rusin, presstalesperson på polisen.

Platsen är fortfarande avspärrade för teknisk undersökning.