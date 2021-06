Siri, 5, kördes ihjäl – rattfyllo döms igen

Den 52-åriga mannen dömdes av tingsrätten till två år och nio månader efter att han framförde sin personbil grovt oaktsamt med stor likgiltighet för andra människors liv och egendom – vilket ledde till femåriga Siris död. Även hans fru dog.

– Straffet i sig är inte en lång tid alls för två människoliv. Men det kommer stå där att det var han som orsakade deras död, säger mamman Felicia Ekegren.

Mannen överklagade domen till hovrätten men de gjorde samma bedömning som tingsrätten.

Det var den 27 augusti förra året som den tragiska olyckan inträffade på länsväg 678 mellan Oskarström och Halmstad.

Den tekniska undersökning som polisen gjort i efterhand konstaterade att mannen färdades i 135 kilometers hastighet på 70-sträckan.

52-åringen var dessutom kraftigt berusad med 2,19 promille i blodet och använde ett förfalskat litauiskt körkort, vilket Kvällsposten tidigare rapporterat om.

Nekade till ansvar för femåringens död

Mannen har erkänt de faktiska omständigheterna vid kollisionen. Däremot har han nekat till ansvaret för Siris död.

I olyckan dog inte bara femåriga Siri – det gjorde även mannens fru som satt i passagerarsätet. Mannen har påstått att orsaken till att bilen kom över på fel sida av vägbanan och att kollisionen uppstod, var för att hans fru tog över rattens styrning.

Tingsrätten bedömde det som osannolikt eftersom bilen körde över till vänster vägbana, vilket hade varit svårt för kvinnan i passagerarsätet att styra mot, vilket även hovrätten slår fast.

Därför dömde Halmstads tingsrätt den 52-åriga mannen till fängelse i två år och nio månader för grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri, olovlig körning och grovt vållande till annans död. De beslutade även att mannen skulle betala skadestånd till Siris anhöriga.

I hovrätten yrkade åklagaren på ett hårdare fängelsestraff och försvarsadvokaten på att mannen skulle frias helt.

– Våra lagar och vårt rättsystem är under all kritik när det handlar om att köra ihjäl någon. Han kommer knappt sitta ett och ett halvt år per människoliv. Men nu när han får ta ansvar för hennes död kan vi få börja sörja på riktigt, säger mamman.

Domstolen anser att gärningen ligger ”mycket nära” ett uppsåtligt agerande.

– I dag kommer vi landa lite och åka till Siris plats och lämna blommor. Vi kommer äta en glass. Glass var det bästa Siri visste, säger mamman.

