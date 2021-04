Simon, 18, har blivit miljonär på datorspel

Som barn började Simon Mäkelä, 18, från Malmö, spela datorspelet Roblox.

Då insåg han att man kunde skapa sina egna spel på plattformen och blev snabbt mer och mer intresserad.

– Jag ville skapa mina egna spel och det gick från en dag till en annan. Jag var 14 år och skapade en flygsimulator inom Roblox. Det blev en succé så jag gjorde ett spel till som var en typ av hotell-simulator, säger Simon.

Har blivit miljonär

Sedan dess har han skapat två ytterligare spel. Alla fyra spel har spelats sammanlagt 70 miljoner gånger – och det innebär en del pengar, något Sydsvenskan också skrivit om.

– Man får en liten summa varje gång någon spelar, en väldigt liten. Utöver det får man också pengar när någon köper uppgraderingar i spelet.

Trots att Simon endast är 18 år gammal har han redan blivit miljonär på sina spel. Och framtiden är ljus, berättar han.

– Det är kul för jag har precis köpt min första lägenhet. I början var jag tyst om detta för jag tyckte att det var pinsamt att jag spelade Roblox men sedan berättade jag för två år sedan för det började mer bli mer ett jobb än hobby. Mina vänner har gett mig stor support, säger Simon.

Anställda i tre länder

I dag studerar han el- och energiprogrammet på gymnasiet och ska ta studenten i höst. Samtidigt driver han ett eget spelföretag.

– Jag har en kille i Norge, en kille i Irland och en kille i USA som jobbar åt mig men får betalt i spelvaluta. Innan jag får pengarna för spel får jag en spelvaluta. Sedan konverterar jag det till riktiga pengar, säger Simon.

Efter studenten planerar Simon att satsa helhjärtat på spelutveckling.

– Min största dröm är att arbeta med spelutveckling med mobilspel, datorspel, you name it, säger Simon.

