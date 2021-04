Vid 14-tiden fick SOS-alarm in ett larm om en pilot till ett segelflygplan som krashat på en flygplats i Feringe i Ljungby kommun. Piloten, som själv ringde in, landade för tidigt och kraschade då in i en stubbe, strax innan landningsbanan.

Mannen kunde själv ta sig in till sjukhus för att sys.

