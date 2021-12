Det blev turbulent när ett antal politiker gjorde studiebesök på en kommunal verksamhet i Hörby för några veckor sedan.

Enligt uppgifter till Kvällsposten ska främst kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) fått ett utbrott när hon sett små bordsflaggor med Pridemotiv på ett kommunalt kontor.

Händelsen har kommit till berörda fackförbunds kännedom och både Akademikerförbundet SSR och Vision bekräftar för Kvällsposten.

– Vi ser det som oerhört allvarligt att en så hög politiker beter sig på det här sättet. Hon har skrikit åt medarbetare och uppträtt på ett skrämmande och obehagligt sätt. Personen i rummet reagerade men även personer utanför. De blev rädda och kände stort obehag och har även mått dåligt efteråt, säger Akademikerförbundets Maria Stein Ymén.

”Fick en ursäkt”

Madelene Eriksson, ombudsman på Vision, säger att medlemmarna blev chockade.

– Det är helt oacceptabelt och det ville vi framföra till arbetsgivaren. Det har inte varit helt enkelt att prata med våra medlemmar, de var chockade.

Fackförbunden har haft en överläggning med arbetsgivarsidan, där bland annat Hörby kommuns HR-chef deltog.

– Vi fick en ursäkt av arbetsgivarrepresentanterna, de tyckte inte heller det var okej och de ska ha pratat med henne. Sedan tycker vi det varit bättre om hon själv bett om ursäkt till berörda medarbetare, fortsätter Madelene Eriksson, Vision.

Kvällsposten har sökt HR-chefen Paul Eklund utan framgång.

Cecilia Bladh in Zito är en av de mest framträdande SD-politikerna i Sydsverige. Samtidigt har hennes tid i Hörby varit stormig. I början av 2020 rapporterade Kvällsposten om massavhopp av chefer och larm om trakasserier och otrygghet på kommunledningskontoret i Hörby.

Och förra hösten fick Hörby rubrikerna igen efter att kommunstyrelsen röstat för att sluta hissa Prideflaggan. Beslutet togs dock tillbaka tidigare i år, då Moderaterna backade och det inte längre fanns majoritet för det i fullmäktige. Därefter har SR rapporterat om att Hörby ska ta fram en ny flaggpolicy.

Svaret: ”40% i Hörby skulle i dagsläget rösta SD”

Cecilia Bladh in Zito väljer att bemöta uppgifterna med en skriftlig kommentar via mejl – utan att gå in på själva händelsen.

”Som KSO för Hörby så är jag ansvarig för att ingen medborgare känner sig kränkt och är rädd för att bli behandlad annorlunda för sin politiska åsikt eller liknade.

Våra offentliga rum är mötesplatser för alla och skall aldrig vara exkluderande. En opinionsundersökning visar att 40% av befolkningen i Hörby skulle i dagsläget rösta SD och ingen av dem eller någon annan skall behöva vara orolig att likställighetsprincipen inte gäller.”

En person i organisationen menar att det var ”otroligt kränkande” utifrån den värdegrund Hörby kommun har.

– Jag tog väldigt illa vid mig när jag hörde om vad som hänt, både som människa och gentemot mina kollegor som blivit utsatta i samma organisation som jag arbetar i.

– När man får utbrott om att det står Prideflaggor på bordet är det en signal som är diskriminerande mot HBTQ-personer och vi ska vara inkluderande. Det är ett omdömeslöst uppträdande av en folkvald politiker, politiker som utsätter tjänstemän för mobbning är inte föredömligt alls.

