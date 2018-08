Elisabeth Peterson är ett av Sverigedemokraternas toppnamn i Växjö och är ledamot i partiet på lokal nivå. Inför höstens val står hon som andra namn på listan till kommunfullmäktige i Växjö.

På sin privata Facebook delade hon i februari tidigare i år, enligt Aftonbladet, låten "Svenskar är vita och landet är vårt". Låten har hyllats i flera högerextrema rörelser – bland annat Nordiska motståndsrörelsen.

Musiken har också spelats upp på i poddar på Nordfront.se, som är Nordiska motståndsrörelsens nättidning.

Låten är framförd av artisten Kiwi, som har ett samarbete med Midgård record, som har kopplingar till vit makt-rörelsen, enligt Aftonbladet.

– Det har jag inga kommentarer till, säger Elisabeth Peterson till Aftonbladet på frågan om varför hon delade låten.

"Född svensk och svenska föräldrar"

Men hon ger sin syn på vad svenskhet är.

– Man ska vara svensk, född svensk och ha svenska föräldrar, säger hon till Aftonbladet tillägger att hon anser att det rimmar väl bra SD:s politik.

Men det går stick i stäv med vad Jimmie Åkesson tidigare sagt. I P1-morgons partiledaredebatt sa han så här:

– Svenskheten är öppen, man ska kunna bli svensk även om man inte föds in i den svenska nationen, sa han då.

Nu uppger Sveriges Radio Kronoberg att Sverigedemokraternas Medlemsutskott kommer att titta på ärendet. Enligt Mattias Karlsson, gruppledare för Sverigedemokraterna kan hennes uttalande strida mot partiets linje.

”Jag vill inte föregå Medlemsutskottets utredning genom att uttala mig om det enskilda fallet förrän vi hunnit undersöka saken själva och bland annat säkerställt att personen ifråga blivit korrekt citerad. Generellt gäller dock att den som inte ställer sig bakom principen om öppen svenskhet inte kan vara medlem eller företrädare för SD på någon nivå. Det är en central del av vår nolltolerans som Jimmie Åkesson införde för ett antal år sedan."

"För trött"

Pernilla Wikegård är ordförande i Sverigedemokraterna i Växjö. Hon vill inte på söndagsförmiddagen kommentera ärendet, men skriver i ett sms att hon vid ett senare tillfälle kan uttala sig.

"Vi är trötta efter all kampanj så jag får be dig om en chans att sätta mig in i såväl saken som i vad hon svarat".