Sverigedemokraterna var de stora vinnarna i Skåne under valdagen.

I Klippan fick partiet hela 30,5 procent av rösterna, och blev det klart största partiet. Även i Örkelljunga och Svalöv fick partiet höga siffror, 31,8 procent respektive 30,9 procent, och stod som klara segrare i kommunen.

I andra kommuner som Sjöbo, Bjuv och Skurup fick Sverigedemokraterna upp emot 40 procent av rösterna.

– Det är inte helt förvånande, vi är väldigt starka i de här kommunerna - men självklart känns det helt fantastiskt, säger Jörgen Grubb.

Totalt sett fick partiet 190 765 röster i hela Skåne. Partiet är störst i 21 av 33 kommuner i Skåne i riksdagsvalet.

Partimedlemmarna väntade spänt när siffrorna började trilla in. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Hoppfull stämning på valvakan

På Sverigedemokraternas valvaka i Malmö fick media först inte släppas in. Anledningen var att vissa partimedlemmar inte ville synas i bild.

Men senare under kvällen öppnades dörrarna, och då var stämningen glädefylld. Många var glada – men inte särskilt förvånade – över siffrorna som presenterades under kvällen.

– Vi trodde att vi skulle bli störst i Skåne, men det är klart att jag vill ha ett maktskifte i Malmö också. Det är det vi siktar på, säger Jörgen Grubb.

I lokalen för valvakan, som var på hemlig plats i Malmö, följde partimedlemmarna Jimmie Åkessons tal på TV med spänning - och ropade ut glada hejarop och applåderade när partiledaren syntes i bild.

Men partiet firade på fler ställen i Skåne – och i Hässleholm badade SD-politiker i fontänen för att fira att de blivit störst i kommunen med 25,7 procent.

Hanna sjöstrand (SD), Johan Kronqvist (SD) och Hanna Nilsson (SD), ordförande SD Hässleholm. Foto: Jens Christian

”Konstigt att sossarna får röster”

Jörgen Grubb berättar att han känner sig glad och hoppfull när han ser de höga siffrorna i Skåne. Men han uttrycker också en förvåning över Socialdemokraternas valresultat.

– Jag tycker det är superkonstigt att sossarna får så många röster, jag kan inte förklara varför men det känns verkligen jättekonstigt. Jag är inte förvånad över att F! inte kommer in, det krävs mycket att komma in, säger han.

Men Jörgen Grubb är inte förvånad över att Sverigedemokraterna är störst i Skåne.

– Väljarna har sett att det behövs en förändring i politiken och Skåne är väldigt invandringsdrabbat så skåningarna har fått se både för- och nackdelarna, säger Jörgen Grubb.

Höga siffror i hela Skåne

Sverigedemokraterna fick sitt bästa resultat i Hörby, och när siffrorna nådde kommunalråd Magnus Olsson hade han svårt att hålla inne glädjen.

– Det känns otroligt, vi har varit med så pass länge och jag minns när vi var mycket mindre och utstötta. Dessa siffror känns helt otroliga, vi får för första gången inflytande och makt. Nu när jag får höra att vi har 35 procent i Hörby får jag nästan nypa mig i armen, säger Magnus Olsson.

Stämningen under valvakan höll i sig in på natten, och allt eftersom siffrorna kom in ökade stämningen.

– Det har varit jäkligt spännande, det har det verkligen varit. Men vi är väldigt glada över våra framgångar i Skåne, säger Jörgen Grubb.