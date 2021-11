Satudarah–medlem dödshotade sin fru

I slutet av september, strax efter klockan 17, larmade kvinnan polisen. Hon satt då i sin bil i en sydsvensk stad och var förföljd av sin make, en 29-årig medlem i det kriminella mc-gänget Satudarah.

Maken ska upprepade gånger ha försökt tvinga ut kvinnans bil i vägrenen.

Med sig i bilen hade kvinnan sina två små barn.

– Ligger han efter dig nu, frågade larmoperatören.

– Ja, och så fort jag står still, även om det är vid ett rödljus, så hoppar han ut ur bilen och rycker upp dörren, svarade kvinnan.

Under samtalet berättade hon att hennes man under en längre tid hotat henne till livet, samtidigt försökte polisen på telefon ta reda på var kvinnan befann sig. Kvinnan berättade om hoten och att hon fruktade för sitt liv.

Skakade och grät

Efter några minuter lyckades polisen lokalisera kvinnan och skicka en patrull som förde kvinnan och hennes barn i säkerhet.

De poliser som kom till platsen beskriver kvinnan som livrädd och berättar att hon skakade och grät. En av poliserna berättar att hon under sina tio år i yrket som polis aldrig sett en kvinna vara så rädd som kvinnan i bilen.

Paret träffades för några år sedan – redan då var kvinnan något skeptisk till mannens medlemskap i en sydsvensk Satudarah-klubb. Hon visste aldrig vilken position han hade i klubben men konstaterade, efter vad hon berättat i polisförhör, att hans medlemskap i klubben i alla fall förde med sig det positiva att kvinnans ex slutade trakassera henne.

Trots detta, har kvinnan berättat, krävde hon att den blivande maken skulle lämna klubben.

Kort efter att de två gift sig blev kvinnan gravid. Mannen hade redan en nära kontakt med kvinnans barn från en tidigare relation och nu när de två skulle få ett gemensamt barn lovade han att han skulle lämna klubben, något som aldrig skedde.

100 samtal per dag

I stället försämrades deras relation. Enligt vad kvinnan och flera vittnen i hennes närhet berättat i förhör började mannen regelbundet anklaga henne för att ha affär med en kollega till honom. Under sommaren 2021 eskalerade allt ytterligare.

Enligt kvinnan blev maken argare och argare på henne för varje dag. Till slut blev hon så rädd att hon flyttade ifrån deras gemensamma bostad, först till sina föräldrar och sedan till en väninna. I samband med det skickade kvinnan in en ansökan om skilsmässa.

Men mannens hot och trakasserier fortsatte:

Under ett telefonsamtal berättade mannen att han skulle skära halsen av kvinnan och döda henne och när kvinnans anhöriga städade ur parets gemensamma boende hittade de en större kniv under madrassen på mannens sida av sängen.

Han hotade med att bränna ner huset där kvinnan befann sig.

Och under en period på flera veckor ringde han till kvinnan flera gånger per dag, vissa dagar upp emot 100 gånger per dag.

Mannen ska även, enligt åklagaren, ha hotat en väninna till kvinnan till livet.

Foto: Polisen

Inspelade telefonsamtal

Åklagare Niklas Ek åtalade under hösten 29-åringen för olaga hot, ofredande, misshandel och grov kvinnofridskränkning – ett systematiskt kränkande över tid.

– Det vi har framfört är att de här gärningarna utgjorde en upprepad kränkning så som krävs enligt bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning. Vi ansåg att gärningarna under tidsperioden utgjorde en sådan, säger Niklas Ek.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att kvinnans berättelse i stora drag är trovärdig och att de får stöd av bevisning så som inspelade telefonsamtal och andra vittnen. Rätten fäller nu 29-åringen för olaga hot, ofredande och grov kvinnofridskränkning.

Enligt ett yttrande från frivården finns behov av att övervaka 29-åringen då han har ett ”umgänge med koppling till organiserad brottslighet”.

Men då den 29-årige mannen tidigare dömts för relationsbrott kan inget annat straff än fängelse komma i fråga, enligt rätten, och 29-åringen döms därför till fängelse i nio månader.

Men kvinnan är fortfarande rädd.

I förhör berättar hon för polisen att hennes makes medlemskap i Satudarah gör henne orolig och att hon funderar på vad som skulle hända om hon skulle träffa någon annan. Kvinnan berättar att hon är rädd för att andra Sataudarah-medlemmar kommer att ”ha koll på henne” om hennes make döms till fängelse. Hon är orolig för vad de skulle kunna göra mot den som hon då träffar.

Vänder sig mot rubricering

29-åringen har gjort vissa medgivanden om hot, men nekat till all typ av fysiskt våld. Han frias också från misstankarna om att ha misshandlat hustrun.

Enligt mannen har det funnits visst verbalt våld i relationen, men han menar att det kommit från båda håll.

– Det vi vänder oss mot är rubriceringen grov kvinnofridskränkning, vi menar att förhållandet mellan dem inte var sådant, att hon var förtryckt så som åklagaren vill säga, säger 29-åringens försvarare Jorge Concha.

Enligt Jorge Concha har man inte bestämt sig huruvida man kommer att överklaga domen om grov kvinnofridskränkning.

