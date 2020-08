Det har varit en intensiv sommar för Sanna, med både Allsången och repetitioner i Malmö. Hon är trött det medger hon själv, men just nu är både adrenalinet och humöret på topp.

– Jag är så sjukt taggad inför premiären. Det här är en gigantisk roll - en riktig drömroll, det förstår jag nu.

Sanna Nielsens Fanny Brice är självsäker och briljant.

– Någon större stjärna finns inte. I alla fall inte enligt henne. Hon ber inte om ursäkt för något. Jag önskar att jag hade haft samma självförtroende när jag växte upp i branschen.

Höstens stora musikal på Malmö Opera hösten 2020 är Jule Stynes Funny Girl, baserad på den amerikanska skådespelaren, dansaren och komikern Fanny Brices turbulenta liv. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Första uppsättningen sedan corona

Nästa fredag ställer sig Sanna Nielsen och ensemblen i Funny Girl på Malmö Operas scen för att för första gången sedan corona bröt ut hålla föreställning.

– Det är en ljusglimt i allt det här. Att få spela för publik igen är helt fantastiskt, säger hon.

Funny Girl Musikalen Funny Girl av Jule Styne är baserad på Filmstjärnan Fanny Brices liv. Den hade urpremiär Broadway 1964. Endast en gång tidigare har musikalen satts upp i Sverige, den gången med Eva Rydberg i huvudrollen på Fredriksdalsteatern 1997. Musikalen har premiär på Malmö Opera 4 september. Visa mer Visa mindre

Under repetitionerna har ensemblen varit noga med att hålla avstånd till varandra och all koreografi är coronasäkrad in i minsta detalj.

– Vi håller minst en meters avstånd och rör inte varandra. Det blir tillexempel inga kramar mellan mor och dotter i detta fall, säger regissören Ronny Danielsson.

Enligt Regissör Ronny Danielsson har det fungerat bra med att hålla repetitioner utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG För första gången sedan corona bröt ut öppnar Malmö Opera upp för publik. 50 personer kommer välkomnas in i salongen ´, men förhoppningen är att man skanrt ska kunna öppna upp för fler, säger teaterchef Michael Bojesen. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Kärlek på avstånd

Den största utmaningen ligger hos Sanna och hennes motspelare Alexander Lycke som ska gestalta en kärleksrelation.

– Vi har fått hitta kreativa lösningar. Det är spännande. Alla förväntar sig att det ska bli en kyss, men det finns så många andra scenerier som upplevs som minst lika intima. Sen gäller det att ha respekt för varandra och komma överens om vad som är okej hela vägen, säger Sanna.

Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG På Malmö Opera porträtteras Brice av Sanna Nielsen. Hon spelar mot Alexander Lycke, som gör rollen som spelaren och bedragaren Nick Arnstein. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Under fredagens premiär kommer endast femtio personer befinna sig i publiken, helt enligt rådande restriktioner. I en salong med plats för 1500 kommer det bli en annorlunda upplevelse.

– Det är självklart trist att det inte kommer vara en fullsatt salong när ridån går upp. Man längtar efter sorlet. Det är så makalöst vackert. Samtidigt är det inget som kommer påverka vår prestation. Det är bara att ge järnet i varje replik, säger Ann-Louise Hansson som spelar bitchig väninna till Fanny Brices mamma, spelad av Marianne Mörck.

– Att situationen är som den är har vi vetat om länge. Personligen behöver jag ingen publik. För mig är det bara en fröjd att få vara här och spela teater. Sedan blir publiken en extra present, säger Marianne Mörck.

För Marianne Mörck och Ann-Louise Hansson är det en dröm att åter få stå på scen efter nedstängningen. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG Marianne Mörck Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG Ann-Louise Hansson Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Missa inga nyheter från Sydsverige – ladda ner Kvällspostens app!

LÄS MER: Sanna Nielsen återvänder till Malmö opera