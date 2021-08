Sålde skor via Instagram – öppnade fysisk butik

Robin Mills, 32 är egentligen lärare men under föräldraledigheten valde han att göra något åt sin andra passion: Han öppnade sneakersbutiken Want to trade (WTT).

– Jag vet hur svårt det kan vara att köpa och sälja sneakers på nätet. Utbudet ändras dagligen. Jag har hitintills fått in mellan tolv till femton par skor om dagen, säger Robin Mills.

Sneakersentusiasten Robin Mills berättar att det var barndomens återkommande besök till New York som fick honom att få upp ögonen för sneakerskulturen, något som Sydsvenskan tidigare rapporterat om.

– Det är en helt annan sneakerskultur där. Folk där tänker ännu mer på vilka skor de har på sig. Men de senaste två, tre åren har det verkligen ökat i Sverige. Det är en växande kultur, säger han till Kvällsposten.

Krångligt att sälja online

Robert Mills berättar att han tidigare köpt och sålt skor via Instagram. Det har han stundtals upplevt som krångligt, både gällande att det kan ha krävt längre leveranser – och att vissa har velat få pengarna i förskott.

Han vill därför ”skapa struktur i en ostrukturerad” handel.

Har 40-50 par skor hemma

WTT på mitt i Möllan i Malmö har nu varit öppet vid fem tillfällen och trycket är stort. När Kvällsposten pratar med Robin Mills blir han avbruten av flera kunder som vill komma in i butiken före öppningstid.

– Det är ett enormt intresse för butiken. Det är både samlare och modeintresserade som kommer hit. Vi går mycket efter vad folk vill ha. Skorna säljs till priser som går hem.

Skorna säljs på kommission, där de som lämnat in skorna får 90 procent av vinsten. Även Robin Mills har bidragit med några av sina egna par för att tjäna lite extra.

– Nu har jag 40 till 50 par hemma. Det är det lägsta på länge, tidigare har jag haft mer än hundra.

