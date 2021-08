Så miljardsatsar Ikea i Malmö – gör om totalt

Under onsdagen presenterades de nya planerna för Ikea i Malmö. Konceptet går under namnet ”home experience of tomorrow varuhus” och hade världspremiär i Shanghai förra veckan.

Malmö blir den andra staden i världen, och den första i Europa, att ta efter.

– Det vi ska göra är att förändra varuhusets uppdrag i Malmö. Det kommer att bli ett utforskningsvaruhus där man kan hitta nya idéer, säger Göran Nilsson, vd på Ingka Services.

Som en del av det kommer Ikea-huset att byggas om och bli 42 000 kvadratmeter större vid ena änden av byggnaden, ett projekt som väntas kosta runt två miljarder kronor.

”Kan bli mer attraktivt”

Dessutom kommer insidan att bli annorlunda. Designen görs om, det kommer att finnas materbjudanden på fler ställen än ett vanligt Ikea och det kommer även att bjudas på en del events, berättar Göran Nilsson.

Syftet är att göra besöken till mer av en upplevelse för kunder och utveckla kreativiteten.

– Vi tittar också på området kring varuhuset, hur det kan bli mer attraktivt, säger han.

Innebär det här att det skapas fler arbetstillfällen?

– Utgångspunkten är inte det, men det är en sådan sak som kan komma att ändras med tiden.

Ombyggnaden av Ikea i Malmö inleds vid årsskiftet och väntas vara klar under vintern 2022. Övriga delar av projektet väntas vara klart 2025.

