Den 10 september 2012 anmälde Sara Lundblad att hennes pappa försvunnit.

Pappa Göran Lundblad var då 52 år gammal och bodde i Förlösa utanför Kalmar. Han var vid sin död god för cirka 50 miljoner kronor. Pengar som han placerat i skog, fastigheter och företag.

Ett par månader senare inleder polisen en telefonavlysning mot Sara Lundblad och Martin Thörnblad, en granne som Sara inlett ett förhållande med, men utredningen leder ingenstans.

Två år senare berättar Martin Thörnblad för Missing Peoples Therese Tang om mordet på Göran Lundblad. Paret grips och kroppen hittas på en plats som Martin Thörnblad själv pekat ut.

Sara Lundblad och Martin Thörnblad dömdes till 18 år i fängelse för mordet.

Tiden i fängelset

Sara Lundblad avtjänade till en början sitt straff på kvinnofängelset Hinseberg utanför Örebro, men flyttades senare till Ystadsanstalten.

På anstalten i Ystad i Skåne sitter enbart kvinnor. Anstalten har plats för 65 platser i säkerhetsklass 2, sluten anstalt och har 14 platser i säkerhetsklass 3 som är mer öppna platser.

Under sin tid i fängelset har hon tidigare varit inblandad i en incident i början av året, som ledde till att hon förflyttats till isolering.

Hon har även ansökt om en tillfällig placering på en klosteravdelning vid en annan anstalt.

Sara Lundblad ansökte om att flytta då hon ville delta i en retreat under en vecka under mars månad tidigare i år.

Då Kriminalvården ansåg att alla förutsättningar för den tillfälliga placeringen var uppfyllda, godkändes ansökan om att flytta till klosteravdelningen.

Sara Lundblad, 26, skulle ärva sin fars miljoner. Nu är hon dömd för mordet på honom. Foto: PRIVAT

Ville läsa tyska

Ansökan om klosterveckan är en i raden av flera ansökningar som Sara Lundblad skickat till Kriminalvården, bara i år.

I slutet av april ansökte Lundblad om att få studera tyska på högskola, för att ”lära sig ett språk för framtiden”.

Enligt handlingar från Kriminalvården ska Sara Lundblad även ha samtalat med studievägledare om studier i tyska på gymnasienivå. Hon ska tidigare ha studerat matematik, men Sara Lundblad slutade på egen begäran.

Kriminalvården avslog Lundblads ansökan om att studera tyska på högskola. Beslutet baseras, enligt Kriminalvården, på att hon inte påbörjat några högskolestudier som behövs avslutas och att det vid tillfället inte fanns lärarkapacitet.

Gällande tyska på gymnasienivå väntar man på besked när och om hon kan erbjudas plats för undervisningen.

Permission för att rida

Någon månad efter klosterretreaten beviljades Sara Lundblad en så kallad lufthålspermission.

Permissionen var fyra timmar lång och skedde under bevakning och där hon skulle få gå runt utan fängsel.

Sara skulle under permissionen ta ridlektioner på ett ridcenter.

Förutom att rida under hennes permission ville hon också besöka stan för att köpa nya skor.

I beslutet om permissionen skriver Kriminalvården att Lundblad skulle följa en planerad resväg och att god skötsel var en förutsättning för att hon skulle få en fortsatt permission.

Innan hennes tidigare permission ansökte hon om att få ta ut pengar för att kunna handla i staden.

Kvinnofängelset i Ystad sett från ovan. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Flera mindre ansökningar

Sara Lundblad även skickat in flera mindre ansökningar under det senaste året. Bland annat ville hon ha en parfym och en bönesten på rummet och Lundblad ville även ha tillstånd att överföra pengar från sitt kioskkort. Utöver det bad hon även om att få telefontillstånd via ett system hos Kriminalvården. Alla dessa ansökningar har bifallits, men hon har även fått avslag och problem med Kriminalvården under sin tid i fängelse.

Ett par veckor efter att hennes ansökan om parfym bifallits upptäcktes två provflaskor med parfym vid en visitation, något som är otillåtet att ha i rummet utan att ansöka om.

Kvällsposten har försökt komma i kontakt med Sara Lundblad, utan resultat.