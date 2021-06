Pandemin är inte över men med en dalande smittspridning och i takt med att allt fler vaccineras kan vi ana början på slutet. Restriktioner lättas och landet börjar stegvis öppnas upp. Men hur har det egentligen sett ut i Sydsverige?

En tillbakablick visar på ganska olika scenario i regionerna. Skåne fick aldrig någon stor tredje våg likt de övriga.

– Vi fick en andravåg med start första veckorna i oktober och som innebar fyra månader extrem topp och därefter en platå i 3,5 månader som var högre än när det var som värst i våras, säger Alf Jönsson.

Skåne har hittills haft över 155 000 konstaterat sjuka och 1757 har avlidit med covid.

– Vi har haft 6250 inlagda på sjukhus och vi har gjort närmare 1,3 miljoner tester. Det har flugits ner prover till labb i Tyskland på nätterna. Sju miljoner besök på lägesbilden för corona i Skåne och 25 miljoner besök på Skånes informationssida om corona på 1177, fortsätter han.

Alf Jönsson har frontat Skånes presskonferenser under pandemin. Ofta med inslag av någon småfyndig liknelse eller klatschig uppmaning. Vid en pressträff liknade han två meters avstånd vid sju falafelrullar eller fem skånska spettekakor. Hans barn har också under året uppmärksammat honom på att han har figurerat på skämtsidor.

– Det kan tyckas lite larvigt när jag sa håll avstånd och då sju falaflar. Men det blev en snackis vilket var vårt syfte. Att få fram de allvarliga budskapen och de svårtolkade juridiska texterna nationellt till något som är begripligt för oss alla och något vi kan känna igen.

Har du hunnit dra någon lärdom av hanteringen av pandemin för Skånes räkning?

– Jag tycker att organisationen har varit extremt flexibel och anpassat sig efter förutsättningarna. Vi hade en större efterfrågan på att få vaccinera sig när vi öppnade upp för gruppen 50-59 år än det fanns doser ett tag, och det var självklart ett misstag att öppna upp för en så stor grupp samtidigt. Många var irriterade men det har vi bett om ursäkt för.

– Vi har nu fått in lite mer vaccin och förenklat processen med att få överblick när man bokar sig så nu flyter det på. Samtidigt har vårt stora problem varit att vi fått för lite vaccin under hela våren, inte våra system eller förmåga att vaccinera.

Kalmar ”sist ut”

Kalmar län fick till skillnad från Skåne en betydligt större tredje våg än andra våg. Den värsta veckan, vecka 14, hade Kalmar 1 375 nya fall, vilket kan jämföras med 1 080 som mest under andra vågen, vecka 1 närmare bestämt.

Per-Åke Jarnheimer, biträdande smittskyddsläkare i regionen, pekade ut den brittiska mutationen som en delförklaring till den eskalerande smittspridningen men konstaterade också att Kalmar brukar vara ”sist ut” av regionerna att drabbas av influensan och att ett liknande förlopp kan förklara varför man har klarat sig lindrigare tidigare under covid-pandemin.

– Utan att jämföra i övrigt så ser det ofta ut så i samband med influensa, att vi kommer sist när viruset sveper över Sverige. Vi är lite av hörnet av Sverige som inte har några stora metropoler, och vi har spekulerat lite i att det kan ha gjort att vi klarat oss bra, sa Per-Åke Jarnheimer.

Samtidigt var Kalmar den första regionen i landet att börja vaccinera 60+, det vill säga fas tre i programmet.

När den brittiska tidskriften The Economist i slutet av april listade Europas regioner efter antalet smittade per 100 000 hamnade Kalmar på en tredjeplats och Kronoberg på en femteplats. Kronoberg blev också en av de hårdast drabbade regionerna i hela Sverige under tredje vågen.

I Halland var topparna för andra och tredje vågen rätt lika men den tredje vågen låg på en högre nivå under fler veckor. I slutet av mars kritiserades en studentfest med 30-40 personer då minst 53 personer med kopplingar till festen konstaterades smittade med covid-19.

Kritik från smittskyddsläkaren

Blekinge fick också en tredje våg, dock inte riktigt lika stor som den andra. Regionen införde dock striktare lokala restriktioner med start så sent som den 2 maj, där bland annat idrottsanläggningar stängdes för all verksamhet och munskydd rekommenderades i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid inte gick att undvika. Råden förlängdes till den 13 juni, dock med vissa lättnader.

Samtidigt har Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö uttryckt kritik över beslutet att nationellt lätta på restriktionerna 1 juni, då han ansåg att smittspridningen fortfarande var för hög.

Statsepidemiolog Anders Tegnell bemötte kritiken i P4 Blekinge.

– Hela landet kan inte gå och vänta på att alla regioner befinner sig i samma fas samtidigt.

Blekinge

Sjukdomsfall/100 000 invånare: 7 963

Sjukdomsfall: 12 665

Intensivvårdsfall: 57

Avlidna: 128

Foto: Folkhälsomyndigheten.

Halland

Sjukdomsfall/100 000 invånare: 12 056

Sjukdomsfall: 40 600

Intensivvårdsfall: 172

Avlidna: 318

Foto: Folkhälsomyndigheten.

Kalmar

Sjukdomsfall/100 000 invånare: 9772

Sjukdomsfall: 24 039

Intensivvårdsfall: 104

Avlidna: 238

Foto: Folkhälsomyndigheten.

Kronoberg

Sjukdomsfall/100 000 invånare: 10 880

Sjukdomsfall: 22 007

Intensivvårdsfall: 119

Avlidna: 316

Foto: Folkhälsomyndigheten.

Skåne

Sjukdomsfall/100 000 invånare: 11 162

Sjukdomsfall: 155 080

Intensivvårdsfall: 631

Avlidna: 1 748

Foto: Folkhälsomyndigheten.

Statistiken från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 22.

