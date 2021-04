Så blir vädret i valborg: ”Soligt men kallt”

På fredag är det valborgsmässafton, en gammal tradition man firar vinterns sista dag. Många ser valborg som en symbol för våren och ljuset. 2021 års ”Valborg” kommer precis som 2020 bli annorlunda, på grund av coronapandemin.

Vädret däremot kan komma att vara fortsatt kyligt under valborgshelgen. Men trots att det inte ser ut att bli några högre temperaturer kan det åtminstone bli sol under hela helgen, säger Per Holmberg.

I större delarna av de västra delarna av Skåne och i Halland ser det ut att bli växlande molnighet under dagen, men att molnen sjunker ihop under kvällen. Det kan förekomma svaga vindar och lokala skurar på eftermiddagen.

Temperaturen kan komma att vara runt 10 grader under dagen och ned mot 7 grader under kvällen.

Soligare i inlandet

I Växjö ser det ut att bli lite soligare, med en del stackmoln. Det lutar åt uppehåll och 11-12 grader under dagen, och runt 8 grader på kvällen med svaga vindar.

Ut mot östkusten finns det risk att det blir lite kyligare.

– Vädret ser ut att vara skiftande i Kristianstadstrakten beroende på var du befinner dig. Det är fortfarande kallt i havet som gör att det blir lite kallare vid kusten, säger Per Holmberg

Molnigheten i området ser ut att bli växlande, och mot kvällen ser det ut som att molnen sjunker ihop – vilket öppnar upp för solen.